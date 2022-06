Luchtmacht kiest opvolger voor C-130H Hercules

Defensie heeft een opvolger geselecteerd voor de verouderde C-130 Hercules- transportvliegtuigen. De keuze is gevallen op de Braziliaanse Embraer C-390M, zo meldt Defensie in een persbericht.

In oktober 2020 besloot Defensie de transportvloot van vier C-130 Hercules transportvliegtuigen versneld te vervangen. De twee oudste Herculessen, in 2010 tweedehands aangeschaft, zijn nu ruim veertig jaar oud. In de recent gepresenteerde Defensienota stond zelfs het voornemen niet vier maar vijf nieuwe transporttoestellen aan te schaffen. Dit omdat er behoefte is aan extra transportcapaciteit.

C-130H G-781, de oudste Nederlandse Hercules © Leonard van den Broek

“De evacuaties in Afghanistan in 2021 en de drastisch veranderde veiligheidssituatie aan de oostflank van Europa hebben het belang van gegarandeerde beschikbaarheid aan transportcapaciteit voor de krijgsmacht onderstreept. Met een uitbreiding van 2400 naar 4000 vlieguren, zijn eenheden beter en vaker te ondersteunen. Ook draagt Nederland bij aan het invullen van een Europees tekort. Verder komt extra transportcapaciteit ten goede aan de snelheid om te reageren bij calamiteiten.”, zo stelt staatssecretaris Van der Maat in het persbericht.

Hoewel de Lockheed Martin C-130J ‘Super Hercules’ de meest voor de hand liggende opvolger was, koos Defensie toch voor de C390M. Volgens opgaven van de fabrikanten heeft de C-130J een iets groter vliegbereik dan de Braziliaanse concurrent. Defensie schrijft dat na vergelijkend onderzoek de C-390M toch als beste uit de bus kwam. Zo zou de beschikbaarheid van de C-390M hoger zijn. Ook scoort het toestel beter op een aantal operationele en technische eisen en heeft het minder onderhoud nodig. Bovendien kan de C-390M met vier toestellen al voldoen aan de minimale eis van 2400 vlieguren. De C-130J heeft er daar vijf voor nodig. De eerste Nederlandse C-390M zou in 2026 naar Nederland moeten komen.