Schiphol opnieuw onder vuur: “We zijn ontzettend kwaad”

Reiskoepel ANVR spant een rechtszaak aan tegen Schiphol. Reden hiervoor is dat het schrappen van vluchten tientallen miljoenen euro’s schade met zich meebrengt.

Als gevolg van annuleringen zullen honderdduizenden reizigers de gevolgen daarvan ondervinden. Naast vluchten die niet doorgaan, zullen mensen die last-minute willen boeken eveneens twee keer nadenken voordat ze met het vliegtuig op vakantie gaan. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij reisorganisaties die het geld juist hard nodig hebben om te herstellen uit de coronacrisis. De schade die zij zullen lijden, willen ze zelf echter niet verhalen. “De luchthaven zal deze schade moeten gaan betalen”, aldus de ANVR tegen het Algemeen Dagblad. Onder meer de kosten voor het annuleren van hotels, excursies en transfers kunnen nergens uit betaald worden: door de coronacrisis is geen buffer opgebouwd. Daarom hebben de reisorganisaties een advocaat aangetrokken om een vuist te maken tegen Schiphol. “De luchthaven zal deze schade moeten gaan betalen.”

Niet alle luchtvaartmaatschappijen werken mee

Schiphol sprak al lange tijd met luchtvaartmaatschappijen over eventuele annuleringen komende zomer. Niet iedere airline zat daarop te wachten. Emirates en Vueling waren bijvoorbeeld niet van plan vluchten te schrappen. Aan de andere kant zijn andere maatschappijen wel bereid mee te werken om vluchten vanaf andere luchthavens te laten vertrekken óf vrijwillig te annuleren.

Onzekerheid voor reizigers

Reizigers verkeren in grote onzekerheid. Gaat hun vakantie komende zomer wel of niet door? “We zijn echt ontzettend kwaad dat er nog steeds niets duidelijk is. We worden hier tureluurs van, en alle reizigers ook”, aldus Frank Oostdam, voorzitter van ANVR. “We snappen hoe vreselijk balen dit is, maar we kunnen op het moment ook niets zeggen. We vragen daarom aan mensen niet te bellen.” Momenteel krijgen reisorganisaties dagelijks een bijzonder groot aantal telefoontjes van reizigers die willen weten waar ze aan toe zijn. Organisaties laten weten dat ze mogelijk halverwege volgende week meer duidelijkheid kunnen geven over pakketreizen. Reizigers die enkel een ticket hebben geboekt, horen hoogstwaarschijnlijk rond of na het weekend meer.