Transavia neemt besluit “met veel pijn in het hart”

Transavia neemt net zoals Corendon maatregelen voor komende zomer. Dit ook om Schiphol te ontlasten van de drukte.

Vanaf 7 juli tot 28 augustus verkoopt Transavia minder stoelen. Daarnaast sluit de luchtvaartmaatschappij annuleringen niet uit. “Dit is een besluit dat we met veel pijn in het hart moeten nemen”, zegt Marcel de Nooijer, topman van de dochtermaatschappij van KLM, in een verklaring. Tevens stelt Transavia een maximum aantal passagiers op een deel van haar vluchten. Op hoeveel vluchten de maatregelen impact hebben, is nog niet bekend. De slotcoördinator die al met Schiphol om de tafel ging om te praten over de beschikbare capaciteit gedurende die periode, zal onder meer met Transavia spreken over de oplossingen. Eerder nam de airline al poolshoogte bij regionale vliegvelden. Verkoop vanaf Eindhoven, Rotterdam en Brussel blijft overigens doorgaan waarbij verwacht wordt dat die vluchten snel vollopen.

De dochteronderneming hoopt haar reizigers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Passagiers van wie vluchten geen doorgang kunnen vinden ontvangen daarover bericht. Omboeking is een mogelijkheid, maar niet altijd realiseerbaar gezien de beperkte capaciteit. Mocht er geen alternatief gevonden worden dan betaalt Transavia de vliegtickets terug.

Financiële klap

Echter, dat geld heeft de luchtvaartmaatschappij hard nodig. Nu vrijwel alle restricties opgeheven zijn trekt het vliegverkeer voorzichtig weer aan. Voor deze zomer willen veel mensen een vliegreis maken wat door het maximum dat Schiphol stelt nu deels belemmerd wordt. “En de zomer is voor ons het belangrijkste seizoen. Na twee zware coronajaren hadden we het ook nodig om weer volop te kunnen vliegen om financieel gezond te worden. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf. Het gedwongen reduceren van het aantal passagiers is zeer ongewenst en moet eenmalig en kortstondig zijn”, vervolgt De Nooijer.

Schiphol stelt maximum

Dick Benschop, CEO van Schiphol, kondigde gisterenavond in een persconferentie aan dat de luchthaven een maximum aantal reizigers per dag gaat stellen. In juli zou dat aantal op kunnen lopen tot 67.500 per dag. Dit besluit kwam tot stand om de situatie op Schiphol enigszins beheersbaar te houden.