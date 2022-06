TUI-passagiers mogen drie keer het vliegtuig niet in

Soms kan het wel heel erg tegenzitten. Zeker als je in deze tijd met het vliegtuig op vakantie wilt. Een gezin dat met TUI naar Kreta zou vliegen slaagde er tot drie keer toe niet in te boarden.

Poging 1

De familie McStein zou op 29 mei twee weken naar Kreta op vakantie gaan. Die bewuste dag arriveerde het gezin vier uur van tevoren op de luchthaven van Manchester om hun vlucht niet te missen. Niet alleen op Schiphol is het chaos, ook daar, veroorzaakt door personeelstekorten. Eenmaal op de luchthaven stond vader Ian McStein met zijn vier kinderen lang in de rij. Vervolgens begaven ze zich naar de gate om te boarden. Zonder duidelijke reden slaagden ze er niet in het vliegtuig in te komen.

#News Family boards three TUI planes before holiday is cancelled amid Manchester Airport travel chaos https://t.co/QR9TcKRQQz pic.twitter.com/atdleIa8nk June 16, 2022

Poging 2

Vliegtuigen genoeg, de familie McStein kon wel met een ander vliegtuig naar Kreta. Wederom ging het feest niet door vanwege de vlieguren van de piloot. Inmiddels was het “twee of drie uur ’s nachts”, aldus de vader tegen Liverpool Echo. De familie werd richting de douane geleid. Het duurde twee uur om daar doorheen te komen. De politie moest noodgedwongen een helpende hand bieden omdat er geen vertegenwoordigers van TUI aanwezig waren. Uiteindelijk kreeg het gezin te horen dat ze de volgende dag om 12:45 uur lokale tijd alsnog naar Kreta zouden vliegen.

Poging 3

Het had er alle schijn van dat het nu heel vlot zou gaan. Ze waren snel door de check-in en security heen en konden zo naar de gate waar een Dreamliner gereed stond. Een groot vliegtuig, zou je zeggen. Maar drie kwartier voordat de familie zou instappen ontving zij, evenals zestien andere passagiers, een berichtje van TUI dat het vliegtuig vol zat. Op foto’s die McStein op sociale media (WhatsApp groep van reizigers, red.) ontving, bleek dat er wel degelijk nog stoelen vrij waren.

Excuses aan familie

De man ging vervolgens verhaal halen bij TUI. Omdat er geen vertegenwoordigers aanwezig waren, vroeg hij of hij een manager kon spreken. Die bleef volhouden dat het vliegtuig te klein was. Volgens McStein werd de manager ‘rood’ toen hij liet zien hoeveel stoelen er nog vrij waren. “Hij (manager, red.) zei dat het hier een puinhoop is geweest”, vervolgt de geplaagde McStein. On The Beach, een Brits reisbureau, heeft een excuses hebben aangeboden aan het gezin. “Het spijt ons te horen over de ervaring van de heer McStein na de late annulering van zijn TUI-vlucht. We hebben met de heer McStein gesproken en we hebben hem een volledige terugbetaling aangeboden in overeenstemming met de EU-regelgeving”, aldus een woordvoerder.