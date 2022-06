Zipair verandert livery vanwege oorlog Oekraïne

De Japanse prijsvechter ZIPAIR kondigde dinsdag aan dat het in december van dit jaar een non-stopdienst naar San Jose, Californië lanceert. De airline onthulde tevens daar niet te zullen verschijnen met het huidige kleurenschema: de “Z” op de staart van de vliegtuigen wordt verwijderd.

Omstreden symbool

De huidige kleurstelling van ZIPAIR is voorzien van een “Z” op de staarten van de vliegtuigen, een symbool dat sinds de afgelopen maanden een teken is dat het imago van elk bedrijf zal schaden. Sinds de Russische invasie van Oekraïne is de “Z” een pro-oorlogssymbool geworden voor de Russen, te zien op tanks en militaire uniformen. Bovendien is de “Z” ook gebruikt om steun te betuigen aan de Russische invasie, waarbij de regering het gebruik van het symbool aanmoedigt.

ZIPAIR is de laatste tijd vaker bevraagd vanwege het symbool, en dan specifiek naar mogelijke banden met Rusland. ZIPAIR-president Shingo Nishida maakt nu duidelijk dat dit niet het geval is maar begrijpt het ongemak: “Ik denk dat sommige mensen dat denken als ze het zien zonder enige uitleg.”

Vanwege de negatieve connotatie met het “Z” -symbool, kondigde ZIPAIR aan hun kleurstelling te veranderen. Het betreft een wijziging in twee stappen. Tijdens de eerste fase, die deze maand van start gaat, plaatst ZIPAIR emblemen over de “Z”. De tweede fase die tussen december 2022 en het voorjaar van 2023 moet worden voltooid, omvat een volledige schilderbeurt van de staarten.