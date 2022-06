NLR test een week boven Groningen

Minder overbodig vliegen, voorspelbaarder vliegen, minder brandstofverbruik en minder geluidsoverlast: de luchtvaart werkt toe naar een schonere en stillere toekomst. Testvliegtuigen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) draaiden de afgelopen week rondjes boven Groningen om kennis te vergaren.

Wie regelmatig op FlightRadar24 te vinden is had wellicht al opvallende vliegbewegingen gezien boven Groningen. Een toestel van het NLR draait rondjes boven de stad en de provincie en heeft gezelschap van een soortgelijk toestel van haar Duitse zusterorganisatie Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Alle rondjes beginnen en eindigen op luchthaven Eelde.

Europees onderzoeksproject

Om zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn moeten vliegtuigen zo min mogelijk overbodige kilometers maken. Rondjes draaien in de buurt van een vliegveld omdat de landingsbaan bezet is, is dan niet wenselijk want dat kost alleen maar extra brandstof.

Daarom is er een Europees onderzoeksproject opgezet met de naam PJ.37-W3-ITARO. Verschillende partners uit Europese landen werken hierin samen. Binnen dit project zijn er inmiddels modellen en cockpitsystemen ontwikkeld. Deze week worden die getest vanaf Eelde. NLR werkt hier samen met de Duitse luchtvaart organisatie DLR en een fabrikant van cockpitsystemen.

Deze week testvluchten

NLR-woordvoerder Kees de Waal: “Tijdens de nadering en de landing zorgen verkeersleiders ervoor dat vliegtuigen achter elkaar worden geplaatst en altijd een bepaalde minimumafstand tussen elkaar aanhouden. Wind en een druk luchtruim rond de luchthaven kunnen ertoe leiden dat toestellen van hun gewenste vliegpad afwijken, geen aaneengesloten daling uitvoeren, eventueel moeten wachten en rondjes in de lucht moeten draaien. We testen deze week boven Groningen een systeem om toch veilig dichter op elkaar te blijven vliegen. Op Flightradar zie je bijvoorbeeld hoe de twee toestellen, die uit verschillende richtingen komen, uiteindelijk nagenoeg een identiek pad volgen, ook in hoogte.”

Eelde ideale luchthaven voor onderzoeken

“We doen dat vanaf Eelde omdat daar de juiste mogelijkheden werden geboden”, vervolgt De Waal. “Hier konden we dit cockpitsysteem op een veilige wijze in de werkelijke operatie testen voor enkele experimentele vliegroutes, zonder dat er té veel hinder optreedt voor het vliegverkeer en voor de omwonenden. Dit alles om in de toekomst nauwkeuriger en daardoor duurzamer te kunnen vliegen nabij luchthavens.”