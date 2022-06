Ook Ryanair België staakt

Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair in België legt op 24, 25 en 26 juni het werk neer. Dat melden vakbonden CNE en ACV Pulst, zo schrijven Belgische media. De prijsvechter is actief op de luchthavens Charleroi en Brussels Airport.

De Belgische bonden zijn al weken in gesprek met de luchtvaartmaatschappij. Volgens vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Dat de relatie tussen de Belgische bonden en de prijsvechter niet altijd goed is bleek ook eerder deze week uit een statement van de topman van Ryanair.

Stakingen in Europa

De Ierse maatschappij ligt niet alleen in België overhoop met de bemanning, ook in Spanje en Portugal worden acties gevoerd. Eerder deze week werd al duidelijk dat eind deze maand het personeel in Spanje het werk neerlegt. Die staking is gepland op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Werknemers van de Ierse prijsvechter leggen daar het werk neer omdat het bedrijf weigert te onderhandelen over hogere lonen. De Spaanse vakbonden hebben overlegd met de bonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om zo door heel Europa acties te organiseren. In Italië staakten piloten en cabinepersoneel van verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, reeds afgelopen woensdag. Daar wil het personeel beter worden betaald en onder meer makkelijker verlof kunnen aanvragen. Van een Nederlandse deelname is geen sprake daar Ryanair geen Nederlandse basis meer heeft als gevolg van een eerder conflict met de bonden. Nu blijkt dus dat België wel volgt.

Hommeles in België

België gaat een zomervakantie in met de nodige verstoringen, want ook Brussels Airlines voert actie. Brussels Airlines liet eerder weten dat ze genoodzaakt is om 150 vluchten te schrappen deze zomer om zo de werkdruk aan te pakken. Maar dat is volgens de vakbonden niet genoeg. Hierop hebben deze besloten in volledige staking te gaan.