Serieus gevaar voor reisorganisaties

Komende zomer zal Schiphol tot honderden vluchten per dag schrappen. Welke vluchten dat precies zijn wordt binnenkort bekend en dat het reizigers problemen oplevert is duidelijk. Maar ook reisorganisaties zouden serieus in de problemen kunnen komen en zelf kunnen omvallen.

Welke vluchten wel of niet door kunnen gaan, maakt slot-coördinator ACNL volgende week bekend. Door het uitgeven van slots bepaalt het instituut welke maatschappijen toegang hebben tot de luchthaveninfrastructuur.

Hugo Thomassen, directeur van ACNL, noemt het een “bijzondere uitdaging”. “Twee keer per jaar berekenen we de slots voor 81 vliegmaatschappijen, voor alle dagen en tijdstippen van het winter- of zomerseizoen. Dit jaar is niet onze grootste uitdaging, maar het is wel bijzonder dat we dit nu midden in het seizoen moeten herberekenen.”

Gevolgen van annuleringen

Door de ontstane situatie zullen luchtvaartmaatschappijen er niet aan ontkomen om vluchten te annuleren. Schiphol moet tussen 7 en 31 juli gemiddeld 13.500 passagiers afwijzen per dag, op sommige piekdagen zelfs meer. Hierdoor zullen maatschappijen flink inkomsten gaan missen, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. “Dat zal zeker gelden voor luchtvaartmaatschappijen die nu al krap zitten, bijvoorbeeld door de twee slechte afgelopen jaren. In het zomerseizoen houden ze het nog wel vol, maar in de herfst of winter kan faillissement op de loer liggen.”

Volgens Thomassen hebben meerdere maatschappijen aanvraag gedaan om uit te wijken naar een andere luchthaven, maar ook daar is beperkt ruimte voor. “Luchthaven Eindhoven heeft geen ruimte meer en Rotterdam heeft voor de rest van het zomerseizoen nog 150 slots. Verder werken Groningen en Maastricht niet met het slotsysteem.”

Ook reisorganisaties lijden onder annuleringen

Reizigers die een pakketreis hebben geboekt kunnen de kosten vaak verhalen op de reisorganisatie. Melkert vreest dat kleine reisorganisaties hierdoor zullen omvallen. “Dit gaat enorme schade opleveren. Vluchten kunnen nog gedekt worden door luchtvaartmaatschappijen, maar dat zal niet gelden voor hotelkosten en gehuurde auto’s. Daar moeten de organisaties zelf voor opdraaien. Na de coronajaren hebben ze al weinig vlees op hun botten.”

Daarnaast zullen organisaties behoorlijk wat omzet missen, zegt Melkert. “Nederlanders staan te springen om op vakantie te gaan, maar er wordt veel minder verkocht.” En de vluchten die wel worden verkocht, zullen duurder zijn. Dit zal worden doorberekend in de ticketprijs. “Door de oorlog in Oekraïne wordt brandstof duurder. Vliegen wordt een schaarse goed, dus goedkoper gaat het niet worden.”

Of dit het vliegen gaat ontmoedigen, ziet Melkert niet gebeuren. “Mensen gaan uitwijken naar andere luchthavens, die luchthavens gaan groeien en hun omwonenden zullen dan klagen. Dat is een discussie die ik de komende tijd wel verwacht. Maar helemaal stoppen met vliegen zal niet gebeuren. De reislust is te groot.”