Boeing zoekt honderden technici voor 737’s en 777’s

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is op zoek naar enkele honderden nieuwe technici die aan de 737 MAX 10 en de 777X willen werken.

Door haar personeelsbestand uit te breiden hoopt Boeing haar nieuwe vliegtuigen alsnog op tijd gecertificeerd te krijgen.

Deadline

De Boeing 737 MAX 10 moet zich voor het einde van het jaar hebben bewezen wil de machine nog aan de hand van de huidige eisen van de FAA worden goedgekeurd. Mocht Boeing het toestel niet op tijd af hebben, dan zal de cockpit waarschijnlijk volledig opnieuw moeten worden ontworpen, vanwege veranderingen in de door de FAA gestelde eisen. Dergelijke aanpassingen van het ontwerp zouden enkele jaren vertraging betekenen voor de MAX 10.

777X

Ook voor de productie van de 777X zoekt Boeing extra werknemers. Luchtvaartmaatschappijen zijn ontevreden met de vertraging die de productie van het type heeft opgelopen. Oorspronkelijk zouden de eerste toestellen in 2020 al afgeleverd moeten worden. Momenteel is de verwachting dat de 777X pas in 2025 in commerciële dienst zal treden.

Tekort

In totaal is Boeing op zoek naar duizenden nieuwe werknemers, ook voor haar militaire tak en ruimtevaartdivisie. De vliegtuigbouwer kampt al langer met een personeelstekort. De afgelopen jaren wilden veel maatschappijen hun bestellingen echter uitstellen door de coronacrisis, waardoor Boeing de sollicitaties op een lager pitje zette.