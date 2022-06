Certificatie 737 MAX 10 voorlopig niet in zicht

Speculaties over wanneer de Boeing MAX 10 zal worden gecertificeerd, werden deze week voortgezet tijdens de persconferenties van Boeing voorafgaand aan de Farnborough Airshow.

Op 16 juni meldde Reuters dat Boeing vooruitgang boekte op het 737 MAX 10-dossier. De vliegtuigfabrikant weigerde toen echter een duidelijk tijdschema te geven over wanneer zij verwachtten goedkeuring te krijgen. De Federal Aviation Administration (FAA) heeft aangegeven dat certificering van de MAX 10 voor het einde van dit jaar onwaarschijnlijk is.

Als de FAA de MAX 10 eind 2022 nog niet heeft gecertificeerd, zal het ontwerp volgens de huidige Amerikaanse wetgeving aanzienlijk moeten worden herzien. Na hoorzittingen over de dodelijke MAX-ongelukken heeft het Amerikaanse Congres wetgeving aangenomen die vereist dat vliegtuigen die na 31 december 2022 zijn gecertificeerd, moeten voldoen aan de huidige FAA-regelgeving met betrekking tot waarschuwingsmaatregelen.

Als de MAX 10 niet op tijd is gecertificeerd en het congres geen ontheffing afgeeft, zal Boeing de cockpit moeten upgraden om te voldoen aan de regels voor het waarschuwen van de bemanning. Piloten zouden een aparte MAX 10-training moeten volgen en het schakelen tussen de MAX 10 en andere varianten zal niet zo eenvoudig zijn als luchtvaartmaatschappijen willen. Dit zou leiden tot aanzienlijke kosten voor Boeing en de luchtvaartmaatschappijen en kan het MAX 10-programma in gevaar brengen.

Strengere procedure

De FAA kwam onder zware kritiek te staan en verhoogde het aantal controles na de 737 MAX 8-ongevallen. Het heeft de manier veranderd waarop vliegtuigcertificering plaatsvindt, waarbij de FAA veel taken in huis heeft gehaald die Boeing en andere fabrikanten eerder zelf mochten uitvoeren. Senior vice-president Mike Fleming, die toezicht hield op de introductie en ondersteuning van de B787 Dreamliner-vloot, leidt het Boeing-team dat de MAX klaar moet maken voor gebruik.

“We moeten echt nog een groot deel van het ontwikkelingsborgingswerk voltooien. Het duurt langer om goedkeuring van onze documenten te krijgen dan in het verleden”, aldus Fleming. Hij zei ook dat de FAA en Boeing nu een proces doorlopen dat verschilt van wat Boeing in het verleden heeft gedaan, waardoor het een uitdaging is. Hij voegde eraan toe dat de regelgevers het tijdschema controleren. De vertraging zorgt voor een verdere verslechtering van de positie van Boeing in de concurrentiestrijd met Airbus. Een nieuwe concurrent voor de 737 MAX 10, de A321LRX, is in ontwikkeling.