Toch geen Amerikaanse gevechtsdrones naar Oekraïne

Het plan van de regering Biden om vier grote, bewapenbare drones aan Oekraïne te verkopen, is opgeschort vanwege de angst dat de geavanceerde bewakingsapparatuur in handen van de vijand zou kunnen vallen.

Het technische bezwaar tegen de verkoop werd naar voren gebracht tijdens een dieper onderzoek door de Defense Technology Security Administration van het Pentagon, belast met het beschermen van hoogwaardige technologische geheimen. Eerder was het plan, dat sinds maart circuleert, al goedgekeurd door het Witte Huis. Ook Nederland levert, al zijn het kleine en onbewapende, drones aan Oekraïne.

MQ-1C Gray Eagle

Het plan om Oekraïne vier MQ-1C Gray Eagle-drones te verkopen die kunnen worden bewapend met Hellfire-raketten voor gebruik op het slagveld tegen Rusland, werd eerder in juni voor het eerst gemeld door Reuters. De vier door General Atomics gemaakte drones zouden oorspronkelijk naar het Amerikaanse leger gaan. Volgens de begrotingsdocumenten van het leger kosten de Grey Eagles elk 10 miljoen dollar. Het type werd, zoals ook de MQ-9 Reaper die is aangekocht door Nederland, vooral bekend door de inzet in het Midden-Oosten tegen onder andere Islamitische Staat.

Veiligheidsrisico

Het bezwaar tegen de export van de drones kwam voort uit zorgen dat de radar- en bewakingsapparatuur op de drones een veiligheidsrisico zou kunnen opleveren voor de Verenigde Staten als deze in Russische handen zou vallen. De bronnen melden dat deze overweging in de eerste beoordeling over het hoofd was gezien, maar eind vorige week tijdens vergaderingen in het Pentagon naar voren kwam.

Oplossing

Een oplossing om de verkoop alsnog doorgang te kunnen laten vinden, zou zijn om het bestaande radar- en sensorpakket om te ruilen voor een iets minder geavanceerd pakket, maar dat kan maanden duren om te voltooien. Als de verkoop van de drones alsnog zou doorgaan, zou het Congres de kans krijgen het te blokkeren, alhoewel dat onwaarschijnlijk word geacht gezien de brede steun voor de Oekraïense zaak.