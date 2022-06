Tot driekwart van alle vluchten vanuit Brussel geannuleerd

Tot driekwart van de geplande vluchten van luchthaven Brussel Zaventem zullen maandag worden geannuleerd, zo melden diverse Vlaamse media.

De annuleringen zijn een gevolg van stakingen bij beveiligingsbedrijf G4S en overige bedrijven op de luchthaven, zoals afhandelaren.

Stakingen

Alhoewel de grootste verstoring op maandag wordt verwacht zijn er ook de afgelopen dagen al honderden vluchten geannuleerd vanuit Brussel. In de loop van volgende week lijkt de situatie slechts beperkt te verbeteren, dan staakt onder andere personeel van Brussels Airlines en Ryanair.

Wachttijden

Reizigers die maandag vanuit Brussel vertrekken wordt geadviseerd om water en een snack mee te nemen naar de luchthaven. Naar verwachting zullen de wachttijden kunnen oplopen tot acht uur, al roept de luchthaven reizigers op om niet extra vroeg naar Zaventem te reizen.

Brussels Airlines

Het vliegend personeel van de nationale maatschappij van België legt van donderdag tot en met zaterdag het werk neer. Werknemers zijn ontevreden over de opgelopen werkdruk nu het zomerseizoen is begonnen.

Ryanair

Bij Ryanair heeft het cabinepersoneel aangegeven te gaan staken. De in België gestationeerde werknemers van het bedrijf zijn ontevreden dat de cao-onderhandelingen van de Spaanse bemanningen zijn vastgelopen. Alhoewel Ryanair actief is vanaf Brussel Zaventem is de in Wallonië gelegen luchthaven Charleroi een belangrijkere hub van het bedrijf.