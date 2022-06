Airbus en Boeing strijden om megabestelling

Zowel Airbus als Boeing onderhandelen momenteel met Air India over een aankomende bestelling voor driehonderd narrowbody vliegtuigen, zo meldt persbureau Reuters.

Air India vliegt momenteel met Airbus A320’s en enkele A320neo’s. Dochteronderneming Air India Express vliegt echter met Boeing 737NG’s.

Voordeel

Alhoewel Airbus in eerste instantie een voordeel lijkt te hebben, aangezien Air India al met enkele tientallen neo’s vliegt en de vloot van Air India Express relatie klein is, is dit niet direct het geval. Ofschoon Air India al lange tijd met Airbussen vliegt, is het bedrijf over het algemeen erg loyaal aan Boeing. Momenteel bestaat de volledige long-haul vloot van het bedrijf uit Boeing 787’s en 777’s.

A350

Enkele dagen geleden werd bekend dat Air India haar piloten heeft gevraagd of zij op de Airbus A350 zouden willen vliegen. De introductie van nieuwe long-haul vliegtuigen zit er al langer aan te komen bij de maatschappij, al was de Boeing 777X, gezien de huidige vloot van het bedrijf, een meer voordehandliggende keuze geweest.

Het is aannemelijk dat Air India de narrowbody’s en de nieuwe widebodys bij dezelfde fabrikant zal bestellen, om zo een hogere korting te kunnen bedingen.

Zuid-Azië

Voor zowel Airbus als Boeing is India een buitengewoon belangrijke markt. De beide bedrijven verwachten de komende jaren een enorme vraag naar nieuwe vliegtuigen vanuit Zuid-Azië. Wanneer Air India haar bestelling zal plaatsen is nog onbekend.