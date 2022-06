Alle vluchten vanaf Brussel Zaventem geannuleerd

Alle geplande vluchten vanaf luchthaven Brussel Zaventem worden vandaag geannuleerd, zo meldt de luchthaven op haar website.

Niet alleen op de primaire luchthaven van Brussel zijn problemen, ook de tweede luchthaven van de stad, Charleroi, verwacht verstoringen.

Staking

Vandaag voeren luchthavenbeveiligers in België actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Eerder werd al aangekondigd dat tot driekwart van alle vluchten vanuit Zaventem geschrapt zou worden. De luchthaven heeft nu aangekondigd volledig dicht te blijven voor passagiers.

Vervolg

Alhoewel de beveiligers dinsdag hun werk weer zullen oppakken, zal later deze week het vliegend personeel van Brussels Airlines gaan staken, uit onvrede over de hoge werkdruk. Ook het cabinepersoneel van Ryanair, dat actief is op zowel Brussel Zaventem als op Brussel Charleroi, zal deze week het werk neerleggen, uit solidariteit met hun collega’s in Spanje.

Veiligheid

Een woordvoerder van luchthaven Zaventem heeft aangegeven dat het besluit om alle vluchten te annuleren werd genomen uit veiligheidsoverwegingen. Door het gebrek aan beveiligers zou het niet meer mogelijk zijn om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Eerder werd grote drukte op de luchthaven verwacht, met wachttijden die konden oplopen tot acht uur. De luchthaven had al aangegeven ook uit te gaan van veel last-minute annuleringen.