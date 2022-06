Edelweiss-piloot helpt bagage in te laden | Video

Op Twitter verscheen een video waarop te zien is hoe een piloot te midden van de drukte op de luchthaven van Edinburg helpt bagage in te laden. De piloot van een Edelweiss-vlucht werd gespot terwijl hij bagageafhandelaars hielp snel tassen op een vlucht te laden.

De opmerkelijke situatie werd op video vastgelegd door een passagier van vlucht WK311 die het op Twitter plaatste met het bijschrift “dat is een can do-mentaliteit!!!”

Deze elf seconden durende video, gepost op 19 juni, toont duidelijk een piloot van Edelweiss die twee bagage-afhandelaars helpt koffers in een vliegtuig te laden met behulp van een transportband. Het is niet duidelijk of de vlieger besloot vrijwillig mee te helpen of werd gevraagd door het management van de luchtvaartmaatschappij. Het eerste lijkt echter waarschijnlijker. De kans is groot dat de vlieger niet blij was met lange wachttijden vanwege de aanhoudende personeelscrisis.