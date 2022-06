Mijlpaal voor Nederlandse luchtvaartstartup

Het Nederlandse bedrijf Maeve Aerospace, voorheen bekend als Venturi, heeft financiering van 3,4 miljoen euro gekregen voor de ontwikkeling van zijn elektrische vliegtuig. De investering is een van de grootste particuliere investeringen in zijn soort in een volledig elektrisch vliegtuig.

De in Nederland gevestigde startup maakte het ontvangen van de financiering van de week wereldkundig op het zelfde moment als de aankondiging van haar naamswijziging. De startup heeft als grote missie missie om honderd procent duurzaam regionaal vliegverkeer mogelijk te maken. Hiertoe ontwikkelt de firma een elektrisch vliegtuig met 44 zitplaatsen, bekend als de Maeve 01, met een vliegbereik tot 550 km (340 mijl). Het streven is het vliegtuig tegen 2028 in de lucht te hebben. Maeve 01 zou ‘s werelds eerste volledig elektrische toestel zijn voor de reguliere luchtvaartmarkt.

Voortgang

De plannen voor het vliegtuig werden aanvankelijk ingediend in januari van dit jaar. Deze omvangrijke investering betekent dat het bedrijf nu kan beginnen met het bouwen van de eerste prototypes. Joost Dieben, mede-oprichter en COO, is enthousiast: “De tijd van plannen ligt achter ons. We maken nu vorderingen met de ontwikkeling van de belangrijkste technologie die nodig is in elk toekomstig elektrisch vliegtuig: een compact, lichtgewicht en veilig batterijpakket. Met deze technologie kunnen we impact maken in de luchtvaart.”

Mijlpaal en kantelpunt

Tot nu toe lag de focus van Maeve Aerospace vooral op het onderzoeken van de haalbaarheid van elektrische luchtvaart. Na de investering te hebben veiliggesteld, kan nu worden doorgegaan met het verder ontwikkelen van de technologie achter elektrisch vliegen, zoals het batterijsysteem. Door gebruik te maken van het Maeve ReCharge-netwerk van het bedrijf, is het de bedoeling dat het Maeve 01-vliegtuig binnen 35 minuten wordt opgeladen, waardoor luchtvaartmaatschappijen met snelle doorlooptijden kunnen werken zoals conventionele toestellen dat ook kunnen. Op dit gebied gaan de ontwikkelingen de afgelopen jaren echter betrekkelijk snel. Meave heeft er dan ook zeker vertrouwen in: “De snelheid van vooruitgang in batterijtechnologie is een gebied waarvan we denken dat we er snel van kunnen profiteren,” aldus Jan Willem Heinen, mede-oprichter en CEO van Maeve Aerospace.