Mogelijk groot gezondheidsrisico rond Schiphol

Inwoners van gemeenten rondom Schiphol die voor langere tijd vliegverkeer over zich heen krijgen, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten dan elders in Nederland. Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen zou de boosdoener zijn.

Dit zou blijken uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat deze week gepubliceerd wordt en in handen is van De Telegraaf. Ook zijn er aanwijzingen dat uitstoot van deze kleine stofdeeltjes nadelige gevolgen heeft voor zwangere vrouwen en de ontwikkeling van hun ongeboren kinderen.

Waarschijnlijk verband

Volgens de onderzoekers is er ‘indicatief bewijs’ dat er een verband is tussen sterftegevallen door hartritmestoornisen en hoge concentraties ultrafijnstof. Er is onderzoek gedaan in een straal van 50 kilometer rondom luchthaven Schiphol. Onderzoekers vonden ook aanwijzingen dat onder andere de kans op vroeggeboorte rondom Schiphol groter is. Een verband tussen de fijnstofconcentraties en aangeboren afwijkingen wordt enkel ‘waarschijnlijk geacht’. Bij een aantal conclusies wordt er namelijk nog wel een slag om de arm gehouden. “We spreken van mogelijk omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is.”

Kinderen

Het onderzoek is een vervolg op een RIVM-onderzoek van drie jaar geleden. Daaruit bleek dat kinderen in de omgeving meer last hebben van acute luchtwegklachten, zoals kortademigheid en piepende ademhaling. Ook mensen in die omgeving met COPD en astma ervaren problemen.

Advies Gezondheidsraad

Uit andere recente onderzoeken kwamen al dezelfde vermoedens over de schadelijkheid van ultrafijnstof naar boven. In september vorig jaar gaf de Gezondheidsraad om die reden al het dringende advies dat er op Schiphol meer moet gebeuren om ultrafijnstof tegen te gaan. De huidige maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn niet voldoende, stelde de raad. De Gezondheidsraad gaf de overheid een aantal adviezen. Zo zou het zwavelgehalte in kerosine voor vliegtuigen moeten worden teruggebracht, zouden er meer elektrische voertuigen moeten komen en pleiten ze voor milieu- en uitstootvrije zones voor mobiele werktuigen.