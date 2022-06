EasyJet koopt tientallen nieuwe A320’s

De Britse lagekostenmaatschappij easyJet gaat zijn vloot verder vernieuwen. Het bedrijf kondigde aan 56 nieuwe vliegtuigen bij Airbus te hebben besteld. Het gaat om toestellen van het type A320neo die tussen 2026 en 2029 geleverd zullen worden.

De aankoop van de nieuwe vliegtuigen is onderdeel van een langjarige overeenkomst tussen easyJet en Airbus. Met het oog op de toekomst wijzigde de maatschappij tevens een eerdere bestelling van achttien toestellen van het type A320neo. Er zullen nu achttien vliegtuigen van het type A321neo aangekocht worden. De nieuwe vliegtuigen moeten de oudere in de vloot van de prijsvechter vervangen. De nieuwe machines zijn zuiniger en goedkoper in gebruik.

Met de deal is zo’n 6,5 miljard euro gemoeid. Dit bedrag zal deels uit de kas, deels via een leaseconstructie en deels uit de verkoop van af te stoten toestellen betaald worden. Deze enorme investering, die al tijdens de hoogtijdagen van de coronapandemie in de maak was, zorgde toen voor wrijving met de aandeelhouders. In december 2020 kwam easyJet dan ook met Airbus overeen een eerdere levering van toestellen uit te stellen doordat de coronapandemie ernstig op de financiën van de maatschappij drukte.

CEO Johan Lundgren is blij met de bestelling en zegt dat deze past blij het streven van de luchtvaartmaatschappij de vloot te vernieuwen, extra zitplaatsen te realiseren en kosteneffectiviteit te vergroten. “Wij geloven dat deze deal positief rendement zal opleveren en ons zal helpen bij het behalen van onze strategische doelstellingen,” stelt hij. Aandelen easyJet stegen met 0,7% bij het openen van de markt.