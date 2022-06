IATA voorspelt volledig herstel luchtvaartsector in 2023

De IATA meldt een snel herstel van de luchtvaart te voorzien. Bij monde van topman Willie Walsh: “De sector is veerkrachtig, we krabbelen weer op”. Hij stelt in zijn rapport dat in 2023 de aantallen passagiers van 2019 weer kunnen worden behaald of overtroffen en dat in de branche weer winst gemaakt gaat worden.

Tijdens de eerste volwaardige bijeenkomst van alle leden van de brancheorganisatie sinds 2019, de Annual General Meeting 2022, is de organisatie optimistisch. De grote problemen zijn achter de rug, meent Walsh: “Mensen die verlangden naar de vrijheid om te vliegen, gaan weer op reis – en in steeds grotere getale.” Over het herstel was hij eerder nog weinig optimistisch.

Walsh spreekt van een “catastrofale” tijd wanneer hij terugblikt op de periode van maart 2020 tot begin 2022. “Miljoenen mensen konden niet meer reizen naar familie, vrienden en collega’s.” Ook hekelt hij de rol die overheden gespeeld hebben: “De reactie van regeringen ontmantelde connectiviteit, vernietigde banen en bracht mensen meer ellende, acties die werden gerechtvaardigd door politici over de hele wereld.”

Winst

Volgens de IATA-topman is de sector “nu slanker, sterker en wendbaarder.” De organisatie schat het verlies over 2021 (niet alle cijfers zijn nog binnen) van de airlines samen op 42 miljard dollar. Walsh: “Dit is een enorm verlies, maar minder dan onze eerdere raming van 52 miljard dollar. En we denken nu dat de verliezen wereldwijd nog verder zullen dalen, tot 9,7 miljard dollar dit jaar. Winst voor de hele sector zou in 2023 in het verschiet moeten liggen.”

Annual General Meeting

Jaarlijks organiseert de IATA de grote bijeenkomst die telkens in een andere stad plaatsvindt met een andere luchtvaartmaatschappij als gastheer. Tijdens deze meeting in Doha, Qatar, werd bekend gemaakt dat volgend jaar Pegasus Airlines de wereldluchtvaart zal ontvangen in Istanbul. Tweemaal was de conferentie in Nederland.