Keuzestress bij Lufthansa: tijdelijk A380 of 777?

Lufthansa lijkt te kampen met een capaciteitstekort als gevolg van de opgehoopte vraag naar reizen na de versoepelingen van de reisbeperkingen. Omdat de maatschappij de kans om meer passagiers te vervoeren niet wil laten liggen, overweegt de CEO van Lufthansa een paar kortetermijnopties, waaronder het reactiveren van de Airbus A380 of de introductie van de Boeing 777-300ER via een aanbod van Boeing.

A380’s terug

In maart en april 2020 zette Lufthansa zijn vloot van veertien Airbus A380’s in de opslag, onzeker of ze weer in gebruik zouden worden genomen. Een aantal rapporten van de afgelopen twee jaar gaven aan dat het onwaarschijnlijk was dat de Duitse luchtvaartmaatschappij een van de superjumbo’s opnieuw zou activeren: ze waren gewoon te duur om te exploiteren – vooral omdat zovelen in de industrie een volledig herstel naar pre-pandemische niveaus pas in 2023 of 2024 mogelijk achtten. Zelfs in april van dit jaar stond de CEO van de Duitse airline erop dat de superjumbo’s niet zouden terugkeren. Door het sneller dan verwachte herstel van de langeafstandsreizen worstelt Lufthansa nu echter om aan de vraag naar stoelen te kunnen voldoen.

Aanbod Boeing

Hoewel Lufthansa zijn opgeslagen A380’s beschikbaar heeft voor gebruik, biedt Boeing de luchtvaartmaatschappij ook een andere optie. Informatie verkregen van Aero.de geeft aan dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lufthansa vier tot zes Boeing 777-300ER’s heeft aangeboden. Deze jets zijn zogenaamde “whitetails” – toestellen die door klanten zijn afbesteld nadat hun bestelling is geplaatst en ook nadat de montage al is begonnen. Boeing heeft deze toestellen snel beschikbaar. Ook zou het enigszins als compensatie voor het lange wachten op de 777-9 kunnen worden beschouwd. Boeing hoopt, ook na tegenvallers, een goede relatie te blijven onderhouden met afnemers. Lufthansa liet zich recentelijk, in tegenstelling tot andere maatschappijen, nog positief uit over de vliegtuigbouwer.

Keuze

Het is opmerkelijk dat zelfs op de ‘tweedehands’ vliegtuigenmarkt een concurrentiestrijd tussen Boeing en Airbus is ontstaan. De keuze is nu aan Lufthansa. Aan de ene kant zijn de A380’s direct beschikbaar, bieden ze een ongelooflijke hoeveelheid capaciteit en zijn ze al geconfigureerd volgens de specificaties van Lufthansa. Aan de andere kant hebben de 777-300ER’s, die ook snel beschikbaar kunnen zijn, lagere bedrijfskosten en zijn ze gemakkelijker te vullen. Bovendien hebben ze toegang tot meer luchthavens dan de A380’s. Lufthansa zal op den duur met de Boeing 777-9 gaan vliegen. Mogelijk stelt dit aanbod van Boeing de maatschappij in staat het 777-platform te integreren in de vloot en te wennen aan de systemen, zodat de 777-9, wanneer deze er eenmaal is, eenvoudiger in gebruik kan worden genomen.