Comeback van A380? “Grote vogel moet je terugbrengen”

Tijdens de coronacrisis stuurde een groot aantal luchtvaartmaatschappijen haar Airbus A380’s met (vervroegd) pensioen. Echter, een terugkeer van een deel lijkt aanstaande.

Korean Air heeft bijvoorbeeld momenteel één Superjumbo in dienst. De Zuid-Koreaanse maatschappij streeft ernaar om tegen het einde van het jaar drie van de tien weer actief te maken. De reden dat Korean Air Lines hiervoor kiest heeft te maken met de stijgende vraag naar vliegreizen. “Passagiers houden van het vliegtuig en we hebben er veel business class stoelen op, dus het is een zeer goed toestel om mee te vliegen op routes met veel vraag”, licht Walter Cho, Chief Executive van Korean Air, op een bijeenkomst van de luchtvaartindustrie in Doha toe. Naast de maatschappij uit Zuid-Korea keert bij Singapore Airlines, Qantas Airways, ANA Holdings en Asiana Airlines de A380 eveneens terug.

Ondanks het hoge brandstofverbruik is de A380 een goede optie om aan de stijgende vraag te voldoen. “Als je de capaciteit wilt opvoeren, moet je de grote vogel terugbrengen. Ze zullen dat nodig hebben, anders kunnen ze niet aan de verwachtingen van de consument voldoen”, aldus Subhasa Menon, directeur-generaal van Association Asia Pacific Airlines, tegen Reuters.

Geen verrassing

Tim Clark, CEO van Emirates, kijkt niet vreemd op van de rentree. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft momenteel circa 120 A380’s in dienst. Eind vorig jaar ontving zij nog haar laatste Superjumbo. Door het hoge brandstofverbruik is het toestel voor veel maatschappijen niet meer rendabel om mee te vliegen. Clark vindt echter dat er in de machine geïnvesteerd moet blijven worden. “Iedereen worstelt met de capaciteit. Ik heb het allemaal gezien; mensen die zeggen dat de trend voorbij is”, constateert hij op de bijeenkomst voor luchtvaartindustrie. “En wat er nu gebeurt is dat je A380’s moet reactiveren.”

Niet iedereen wil A380 terug

Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, stuurde haar A380’s met pensioen. De Duitse maatschappij overweegt de Superjumbo terug te halen. In haar overweging neemt Lufthansa mee dat de vraag naar vliegreizen stijgt én dat de levering van de Boeing 777X vertraging oploopt. Daarentegen haalde Air France definitief de A380 uit haar vloot. Bij het geplaagde Thai Airways en Malaysia Airlines staan de toestellen te koop.