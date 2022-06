Gratis omboeken naar vertrek vanaf Eindhoven of Rotterdam

Reizigers die in juni, juli of augustus met Transavia vanaf Schiphol vliegen mogen hun reis kosteloos omboeken naar een vertrek vanaf Eindhoven of Rotterdam, zo meldt de luchtvaartmaatschappij op haar website.

Voorwaarde voor het omboeken is dat Transavia op dezelfde dag naar dezelfde bestemming vliegt vanaf een van de beide luchthavens. Ook moeten er nog tickets beschikbaar zijn voor de gewenste vlucht.

Omboeken

De keuze van Transavia is niet opmerkelijk. Het werd eerder al duidelijk dat de vakantievlieger een grote hoeveelheid reizigers deze zomer teleur zal moeten stellen als gevolg van de huidige situatie op Schiphol. Door passagiers vrijwillig te laten omboeken hoopt Transavia de hoeveelheid annuleringen deze zomer iets te kunnen beperken.

Alternatieven

Alhoewel het mogelijk zou zijn om vluchten te laten vertrekken vanaf andere luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde, is dat in praktijk lastig. Niet alleen moet de luchthaven worden voorbereid op de komst van een nieuwe vlucht, ook de reizigers moeten akkoord gaan met de alternatieve vertrekluchthaven. Wanneer onvoldoende reizigers bereid zijn om naar een andere luchthaven te komen is de vluchtuitvoering niet langer rendabel.

Maastricht

Condendon, dat al langer actief is in Maastricht, voert deze zomer extra vluchten uit vanaf de Limburgse luchthaven. Naast de verdere uitbreiding in Maastricht verplaatst de maatschappij 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam. Ondanks de maatregelen die Corendon neemt is het bedrijf alsnog genoodzaakt om deze zomer vluchten te annuleren.