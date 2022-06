‘Klemmend beroep’ op luchtvaartmaatschappijen

Veel reizigers weten nog niet of hun zomervakantie dit jaar doorgaat. Daar moeten luchtvaartmaatschappijen volgens Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zo snel mogelijk verandering in brengen.

De slotcoördinator ging in gesprek met Schiphol over de beschikbare capaciteit gedurende de zomerperiode. Nu spreekt hij met luchtvaartmaatschappijen over hoeveel vluchten uitgevoerd mogen worden. Uiteindelijk is het aan hen zelf dat te bepalen waarbij het aan hen is hun reizigers zelf op de hoogte te stellen van het wat en hoe. Dat moet volgens Harbers niet te lang duren en daarom doet hij een ‘klemmend beroep’. “Vervolgens is het aan de luchtvaartmaatschappijen om reizigers indien nodig te compenseren”, aldus de woordvoerder van de minister tegenover De Telegraaf.

Maximum aantal reizigers

Dick Benschop, CEO van Schiphol, gaf vorige week een persconferentie waarin hij aankondigde dat niet alle vluchten doorgang kunnen vinden wegens de personeelstekorten. In juli kunnen op sommige dagen tot wel 67.500 reizigers verwacht worden, terwijl dat aantal in augustus vijfduizend hoger ligt. Om tóch veilig en betrouwbaar te kunnen opereren, moest de luchthaven dit besluit nemen. De slotcoördinator bepaalt uiteindelijk hoeveel vluchten luchtvaartmaatschappijen per dag tussen 7 tot 31 juli uit kunnen en mogen voeren. Gedurende die periode zijn 13.500 stoelen te veel beschikbaar ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. De woordvoerder van Harbers geeft aan dat hij geen invloed kan uitoefenen op welke vluchten wel en niet de voorkeur genieten. “De slotcoördinator is een onafhankelijk instituut. Wij mogen ons daar niet mee bemoeien, ook kunnen we niet zeggen welke vluchten wel of geen voorrang zouden moeten krijgen. Maar we houden natuurlijk wel een vinger aan de pols”, waarmee erop gedoeld wordt dat Harbers regelmatig in contact staat met Schiphol over de huidige ontwikkelingen.

Kritiek vanuit de Kamer

De Tweede Kamer is kritisch op het schrappen van zomervluchten omdat vakanties van reizigers hierdoor in het water kunnen vallen. Harbers noemde het besluit een ‘vreselijke afweging’. Tóch moet, zoals Benschop al aangaf, de veiligheid voor medewerkers en reizigers gewaarborgd worden. De minister zegt dat als deze maatregelen niet genomen zouden worden, “ellenlange rijen” zouden ontstaan, evenals “risico’s voor de openbare orde”.