Krimp Schiphol zorgt voor “tegenovergesteld effect”

Schiphol moet de komende jaren krimpen, omdat er sprake zou zijn van geluidsoverlast. Echter, die krimp leidt juist tot meer geluidshinder.

Reden daarvoor is dat de Buitenveldert- en Zwanenburgbaan vaker gebruikt moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen van het kabinet. De aanvlieg- en vertrekroutes van deze banen liggen boven omliggende steden en dorpen zoals Amstelveen en Zwanenburg. “Het perverse is dus dat met minder vliegtuigbewegingen meer bewoners in de nabijheid van Schiphol belast zullen gaan worden”, zegt Pieter Cornelisse, hoofd mainportstrategie van KLM, tegen De Telegraaf.

Dat de Buitenveldert- en Zwanenburg vaker ingezet moeten worden heeft te maken met het zogeheten ‘handhavingsstelsel’. Dit houdt in dat de geluidsoverlast verdeeld wordt over de start- en landingsbanen van Schiphol. Daarnaast moet het vliegveld banen gebruiken die voor de minste overlast voor omwonenden zorgen. Dat zou de luchthaven vast moeten leggen in een natuurvergunning, maar die is vandaag de dag nog steeds niet getekend. Ondanks dat lijkt die vergunning dichterbij te komen. “Dan is het verstandiger het proces door te zetten om het nieuwe geluidsstelsel verankerd te krijgen in de wet”, aldus Cornelisse.

Krimp lijkt onvermijdelijk

De stikstofproblematiek, personeelstekorten en de geluidsoverlast die erger is dan gedacht, leiden ertoe dat Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, geen andere keuze heeft dan het aantal vertrekkende vluchten per jaar fors in te perken. Dat betekent dat dat aantal reduceert tot 450.000, én mogelijk zelfs tot 420.000. Echter, die krimp zorgt volgens Cornelisse niet voor het resultaat dat het kabinet voor ogen had. “Het kabinet wil een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat bieden en wil minder negatieve effecten voor mens en natuur. Krimp van Schiphol zal het tegenovergestelde effect hebben. Krimp van Schiphol staat bovendien haaks op het belang van een sterk overstapnetwerk, wat juist in het regeerakkoord wordt benadrukt”, weerlegt het hoofd mainportstrategie van KLM. Daarnaast gaf Harbers aan niet af te willen wijken van de luchtvaartnota 2020-2050 waarin staat dat Schiphol juist mag groeien naar 620.000 vluchten per jaar. Daar kwam hij vorige week dus van terug.