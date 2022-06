Krimp Schiphol en pas in 2024 besluit over Lelystad

Het kabinet is voornemens om pas in 2024 een besluit te nemen over de eventuele opening van Lelystad Airport. De verwachte krimp van Schiphol lijkt er bovendien te komen: vanaf eind 2023 zouden er nog maar 440.000 vliegbewegingen per jaar op de luchthaven mogen plaatsvinden. De voorstellen worden vrijdag besproken in de ministerraad, zo meldt RTL Nieuws.

Lelystad Airport

Voor Lelystad Airport betekent het kabinetsvoornemen het zoveelste uitstel van een definitief besluit over de opening. Tot 2015 fungeerde de luchthaven als regionaal vliegveld voor met name GA-verkeer, maar in de loop van de afgelopen jaren zijn er honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd om van Lelystad Airport een commerciële luchthaven te maken. In 2018 had het grootschalige project al af moeten zijn, maar keer op keer werd de opening van de luchthaven uitgesteld. Milieu- en omwonendenorganisaties probeerden de ingebruikname van het vliegveld via de rechter meermaals uit te stellen. Bovendien werd in maart van dit jaar duidelijk dat er geen natuurvergunning voor het veld wordt afgegeven omdat de stikstofberekeningen onjuist zouden zijn. Het besluit betekende een forse tegenslag voor zowel Lelystad Airport als eigenaar Schiphol, dat de handelwijze van de overheid ‘absurd’ noemde.

Schiphol

Vorige week werd al duidelijk dat Schiphol op de langere termijn waarschijnlijk met ruim tien procent moet krimpen. Momenteel vinden er nog maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar plaats op Nederlands grootste luchthaven, maar dat aantal moet naar verwachting omlaag naar 440.000. Voornaamste reden voor de krimp zou de geluidsoverlast van het vliegveld zijn, maar een eventuele afname van het aantal vliegbewegingen kan mogelijkerwijs juist tot toename van de hinder leiden. Vanuit de sector is de kritiek op de kabinetsplannen groot. Schiphol wordt gezien als een van de belangrijkste factoren die het vestigingsklimaat van Nederland voor bedrijven aantrekkelijk maken. In het regeerakkoord benadrukt de coalitie de hub-functie van Schiphol te willen behouden, maar het is nog onduidelijk hoe dat streven te rijmen valt een gedwongen afname van het aantal vliegbewegingen.