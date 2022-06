Passagiers van boord gehaald zonder duidelijke reden

Voordat een Air Canada-vlucht begin deze week vanuit Montreal naar Londen Heathrow vertrok, zijn meerdere passagiers van boord gehaald. Zelf hebben ze geen idee waarom ze niet mee mochten.

Het zou volgens Motorsportweek gaan om een ouder echtpaar, een zwangere dame en Formule 1-personeel. Het weekend voor het voorval vond in Canada een race in de koningsklasse plaats waar Max Verstappen de eerste plaats bemachtigde. Josh Slatkoff en Tara Sharpe maakten deel uit van de gedupeerde reizigers. Om 0:30 uur lokale tijd kwamen politieagenten aan boord die twee mensen uit het vliegtuig begeleidden. Daar bleef het echter niet bij. “De volgende rij voor ons werd ook verwijderd, en daar zat een echtpaar bij dat in de zeventig was. Op dat moment was ik compleet geschokt. We hadden geen idee wat we moesten denken van wat er gebeurde”, aldus Slatkoff tegen CBC.

Would @AirCanada care to explain why 30 or so passengers were removed from a Montreal > London flight last night by police including one of our employees, various other F1 Staff and an elderly couple? No reason given by airline/police and no support offered once disembarked. June 21, 2022

Meer passagiers eruit gezet

Vervolgens moesten Slatkoff en Sharpe het eveneens ontgelden. Een stewardess wees naar de twee waarna zij het vliegtuig moesten verlaten. Terug in de terminal zei een agent van Air Canada dat de gezagvoerder gevraagd had passagiers te verwijderen omdat ze aan het drinken waren en geen maskers droegen. Echter, dat staat haaks op de ervaring van Slatkoff. Hij stelt dat zich helemaal geen onrust in het toestel voordeed. “We lieten onze maskers zien, N95’s, en ik zei tegen haar: ‘Ziet dit eruit als het soort masker dat iemand zou dragen als hij weigert een masker te dragen?'”, schetst hij de situatie. 24 uur na het voorval mochten zij niet mee met een vlucht naar Londen Heathrow. Uiteindelijk werden de gedupeerde reizigers om twee uur ’s nachts opgevangen in een hotel in het centrum van Montreal. Zonder bagage, want die was in Londen. “We zijn nu overgeleverd aan de genade van Air Canada.”

Air Canada onderzoekt voorval

Air Canada bevestigt dat de politie 25 mensen van boord haalde en zegt het incident verder te onderzoeken. “We begrijpen dat er beschuldigingen zijn dat, in de loop van het verwijderen van deze passagiers, bepaalde niet-gerelateerde individuen ook van het vliegtuig werden gehaald. Sommige van deze passagiers zijn vanochtend omgeboekt en zijn op weg naar hun eindbestemming”, licht een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij toe. Voor Slatkoff gold dat echter niet: dinsdagochtend lokale tijd had hij nog altijd niets gehoord. Of hij en Sharpe inmiddels vertrokken zijn, is niet bekend. Eind mei mochten reizigers van een TUI-vlucht vanuit Manchester naar Kreta eveneens (tot drie keer toe) niet aan boord.