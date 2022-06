Russische maatschappij ziet toestel overgenomen worden

Aer Lingus ontvangt een Airbus A320neo. Deze was aanvankelijk bestemd voor de Russische luchtvaartmaatschappij SmartAvia.

Het toestel, die momenteel te boek staat als de EI-NSB, had de kleuren al van de maatschappij uit Rusland. Het stond klaar om geleverd te worden totdat de Europese Unie sancties afkondigde als vergelding op de oorlog in Oekraïne. Die houden onder meer in dat leasecontracten opgezegd moeten worden en Russische vliegtuigen niet meer welkom zijn in een groot aantal (Europese) luchtruimen. De deal van de A320neo tussen Airbus en SmartAvia werd daardoor afgeketst. Gevolg: het toestel is overgespoten in de kleuren van Aer Lingus.

De eerste vlucht als EI-NSB vanuit Toulouse naar Ostrava (Tsjechië) © Flightradar24.com

Testvluchten

De machine is afkomstig uit Toulouse, de plaats waar een van de Airbusfabrieken staat. Volgens Flightradar24 voerde het toestel daar 19 oktober vorig jaar de eerste testvlucht uit als F-WWTR. Daarnaast vloog de A320neo eveneens naar Hamburg Finkenwerder en terug. Op 23 mei vertrok het vliegtuig vanuit Toulouse op weg naar Leoš Janáček Airport in Ostrava (Tsjechië). Daar zou het volgens Simple Flying in de spuiterij van Airbus het jasje van Aer Lingus hebben gekregen. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is het vliegtuig in de nieuwe outfit te zien. Tevens werden enkele maanden eerder foto’s geplaatst van hetzelfde toestel in de kleuren van SmartAvia.

Eerste A320neo van Aer Lingus

De Ierse maatschappij plaatste een order van twee A320neo’s. Doordat de deal met SmartAvia niet doorging, zag Aer Lingus haar kans schoon dat toestel vroegtijdig naar Ierland te halen. Daarentegen betekent de afgeketste overeenkomst een nieuwe domper voor SmartAvia. Voor de sancties stond de maatschappij uit Rusland op het punt haar hele vloot te voorzien van Airbus-toestellen. Het doel was tegen 2025 maar liefst veertig A320neo’s op te nemen in haar vloot. Momenteel heeft de luchtvaartmaatschappij drie toestellen van dit type in dienst. Deze nam zij over van de failliete Mexicaanse maatschappij Interjet.