Close call voor Ryanair 737

Een Boeing 737-800 van Ryanair kon op het laatste moment in de lucht uitwijken toen deze dicht in de buurt kwam van een Cirrus SF50-privévliegtuig.

Op 28 mei steeg de 737, met registratie EI-EKR, anderhalf uur later dan gepland op vanaf Palma de Mallorca op weg naar Manchester. Ongeveer tegelijkertijd vertrok de Cirrus SF50 van het nabijgelegen vliegveld Son Bonet, circa vijftien kilometer verwijderd van de grootste luchthaven van het eiland. Na take-off kwamen de toestellen dichtbij elkaar in de buurt. De afstand tussen de vliegtuigen bedroeg verticaal 100 voet en horizontaal zo’n 1,5 kilometer. De minimale verticale separatie is 1000ft en de horizontale 5NM. De piloten reageerden dan ook op tijd en vermeden een crash. “De gezagvoerder en copiloot deden precies waarvoor ze getraind zijn om te doen. Ze waren alert op de situatie en deden alles in overeenstemming met wat ze moeten doen”, aldus een bron binnen Ryanair tegen Daily Mail. Vervolgens werd de vlucht richting Manchester voortgezet.

Vlak na take-off nadert de 737 van Ryanair op enkele meters een privéjet © Flightradar24.com

Oorzaak incident onbekend

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht. “De gebeurtenis blijft in onderzoek en we blijven in contact met de respectieve bevoegde autoriteiten ter ondersteuning van de bijbehorende processen”, verklaart een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Naar verluidt zouden de vliegers van Ryanair zelf het naderende vliegtuig opgemerkt hebben zonder een signaal van de luchtverkeersleiding en waarschuwingssystemen te hebben ontvangen. Ondanks dat zij moesten uitwijken, zouden de passagiers naar alle waarschijnlijkheid niets hebben gemerkt.

Het onderzoek focust zich onder meer op de instructies die de gezagvoerders van beide toestellen van de luchtverkeersleiding ontvingen. Het is niet de eerste keer dat Spaanse luchtverkeersleiders op deze manier in het nieuws komen. Twee jaar geleden kregen zij op de luchthaven van Malaga, waar personeel in 2018 het slapen op de grond in scène zette, de schuld van het feit dat twee Ryanair-vliegtuigen zich op dezelfde baan bevonden. Op circa vijfhonderd meter naderden de machines elkaar. Uit onderzoek bleek dat de luchtverkeersleider het vertrekkende toestel niet had gewaarschuwd dat er een ander op het punt stond te landen.