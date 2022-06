Transavia komt met update over annuleringen

Transavia grijpt tijdens de zomer fors in. Tussen 7 juli en 14 augustus annuleert de luchtvaartmaatschappij 240 vluchten.

Transavia informeerde gisteren de gedupeerde reizigers. De annuleringen zijn onder meer gebaseerd op vluchten die vaker op een dag naar een bestemming vliegen, én vluchten die via andere luchthavens te bereiken zijn. Voor zeventig procent van de circa 13.000 boekingen vond Transavia een oplossing. Reizigers vliegen vanaf een ander vliegveld óf vertrekken op een andere dag. Voor de resterende dertig procent lukte dat echter niet. Die passagiers krijgen het ticketgeld terug, óf kunnen hun vluchten laten omboeken naar een datum na 28 augustus. “Transavia betreurt het ten zeerste dat zij passagiers moet teleurstellen door deze capaciteitsreductie als gevolg van het personeelstekort op Schiphol. We doen er alles aan om zoveel mogelijk passagiers op reis te laten gaan en kunnen het grootste deel van de reizigers een alternatief aanbieden. Maar er is een groep die gedupeerd raakt door deze reductie in capaciteit. Dat doet pijn”, aldus Marcel de Nooijer, topman van de dochteronderneming van KLM, in een statement.

Mogelijk meer annuleringen

Echter, dit zullen mogelijk niet de enige annuleringen zijn die Transavia deze zomer doorvoert. Medio juli zal de maatschappij opnieuw van de slotcoördinator horen welke vluchten tussen 1 en 28 augustus wel en geen doorgang kunnen vinden. Dan zullen reizigers die tussen 15 en 28 augustus vliegen eveneens geïnformeerd worden of ze alsnog op vakantie kunnen, of niet. “Passagiers teleurstellen gaat geheel in tegen onze klantgerichtheid, we bezorgen juist graag zoveel mogelijk reizigers een mooie vakantie. Daarbij hebben wij het ook nodig om weer volop te kunnen vliegen om financieel gezond te worden. Dit is een enorme strop voor onze passagiers en voor ons bedrijf. Het gedwongen reduceren van het aantal passagiers is zeer ongewenst en moet eenmalig en kortstondig zijn”, vervolgt De Nooijer.

Ticketverkoop tijdelijk stopgezet

Vlak na de persconferentie vorige week van Dick Benschop, topman van Schiphol, gaf Transavia aan de ticketverkoop voor vluchten vanaf Schiphol stop te zetten. De verkoop vanaf Eindhoven, Rotterdam en Brussel ging wel gewoon door. Dat betekende dat die vluchten extra snel vol lopen. Indien er capaciteit op de Amsterdamse luchthaven beschikbaar komt, bijvoorbeeld omdat passagiers geen gebruik willen maken van een alternatief, zal de verkoop voor tickets vanaf Schiphol weer opengesteld worden.