Consumentenbond tikt Transavia op de vingers

De Consumentenbond is kritisch op Transavia vanwege de opties die het bedrijf biedt aan passagiers wiens vlucht is geannuleerd.

Transavia is genoodzaakt deze zomer hard in te grijpen in het vluchtaanbod. Tussen 7 juli en 14 augustus annuleert de luchtvaartmaatschappij 240 vluchten. Na de annulering van een reis kunnen klanten van kiezen tussen restitutie of een vlucht na de zomer. Daarmee overtreedt de maatschappij de Europese regels, zo stelt de Consumentenbond. Airlines moeten de keuze bieden tussen restitutie, een andere vlucht op dezelfde dag of een vlucht op een dag die de passagier kiest. “En als Transavia zelf geen alternatief heeft, moet zij desnoods een vlucht met een andere maatschappij aanbieden. Als dat niet gebeurt, mogen reizigers zelf een alternatief boeken en de meerkosten daarvan verhalen op Transavia”, laat de Consumentenbond vrijdag weten.

De organisatie is bovendien kritisch omdat het bedrijf haar reizigers niet volledig informeert over deze rechten en allerlei beperkingen stelt. Verder zijn er ook vluchten geannuleerd vanwege een tekort aan bemanning. Als dat binnen twee weken voor vertrek gebeurt, hebben passagiers recht op een financiële vergoeding. Daar komt zelfs een recht op verzorging bij als de annulering plaatsvindt tijdens een reis, of als een klant al op de luchthaven staat.

“Transavia zegt dat zij niet iedereen een vervangende vlucht kan bieden. Maar zij informeert haar klanten niet over de mogelijkheid om zelf een andere vlucht voor te stellen, desnoods van een andere maatschappij. Dat kan voor veel consumenten een uitkomst zijn om toch op hun vakantiebestemming te komen. Wij roepen Transavia op om te stoppen de rechten van consumenten in te perken en om haar klanten goed te informeren”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.