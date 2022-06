Duidelijkheid over TUI-vluchten

Terwijl Transavia en KLM deze zomer tientallen tot honderden vluchten zullen annuleren, heeft TUI goed nieuws voor haar reizigers.

De slotcoördinator besprak met luchtvaartmaatschappijen hoeveel vluchten zij per dag uit mogen voeren. Het is uiteindelijk aan hen zelf om te beslissen welke vluchten wel en geen doorgang zullen vinden. TUI kwam deze week met duidelijkheid: alle reizigers die al geboekt hebben kunnen gewoon op pad. “Wij kunnen een groot deel van die onzekerheid vandaag wegnemen; we gaan géén TUI fly-vluchten annuleren, iedereen die al geboekt heeft kan op vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken (binnen de door Schiphol gestelde limieten)”, licht een woordvoerder van TUI toe in een verklaring. De vluchten die door de maatregelen niet meer vanuit Amsterdam kunnen worden uitgevoerd, worden verplaatst naar regionale luchthavens. De betreffende reizigers worden daarover vanaf volgende week geïnformeerd.

Planning wordt gemaakt

Aan een definitieve planning wordt nog gewerkt. “Wij zijn op dit moment een ingewikkelde puzzel in elkaar aan het leggen, die als uitkomst heeft dat we de vliegvakanties met een TUI fly-vlucht toch allemaal kunnen uitvoeren”, vervolgt de zegsvrouw. Dat kan betekenen dat sommige vluchten van regionale luchthavens zullen vertrekken. TUI toonde tijdens de drukte op Schiphol in de meivakantie al belangstelling in kleinere Nederlandse luchthavens. KLM en Transavia deden dat eveneens. Corendon zocht het zelfs buiten de grens. De TUI-vluchten naar de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao, red.) en het Caribisch gebied vertrekken wel gewoon vanaf Schiphol.

Onduidelijkheid over pakketreizen

Naast eigen operaties biedt TUI pakketreizen aan met andere luchtvaartmaatschappijen. Welke gevolgen het besluit van de slotcoördinator heeft voor bijvoorbeeld KLM en Transavia is nog niet helemaal duidelijk. Wel werd duidelijk dat KLM in juli tot zevenduizend passagiers per dag moet weren, terwijl Transavia voorlopig 240 vluchten schrapt. Dat aantal kan later in augustus mogelijk oplopen. “Wij hebben nog geen volledige en gedetailleerde informatie ontvangen en kunnen op dit moment nog niet de impact inschatten van de aanpassingen die zij zullen doorvoeren”, aldus de woordvoerder.