Duizenden passagiers gestrand door stakingen Ryanair

Ryanair heeft vrijdag tientallen vluchten moeten annuleren vanwege stakingen van cabinepersoneel in België, Spanje en Portugal.

Vorige week werd al duidelijk dat het Ryanair-personeel vanaf deze vrijdag stakingen zou organiseren in de drie landen. In Spanje leggen cabinemedewerkers het werk neer op 24, 25, 26 en 30 juni en de eerste twee dagen van juli. In België en Portugal vinden de stakingen gedurende dit weekend plaats. Ook in Frankrijk en Italië zijn stakingsoproepen gedaan voor dit weekeinde, al is het nog niet duidelijk of daar gehoor aan wordt gegeven. De Ierse maatschappij ligt al langere tijd overhoop met haar medewerkers, die stellen dat het bedrijf de lokale arbeidswetgeving niet naleeft, waaronder regels omtrent het minimumloon. “De omstandigheden zijn verschrikkelijk”, zegt Ricardo Penarroias van de Portugese bond SNPVAC. “Medewerkers mogen niet eens een flesje water meenemen op een vlucht.”

Brussel

De stakingen leidden vrijdag meteen tot veel vluchtannuleringen. In België lijkt de impact vooralsnog het grootst. Vanaf Brussel Charleroi zijn inmiddels 127 Ryanair-vluchten geannuleerd, op Zaventem gaat het om dertig. De aantallen lopen later dit weekend mogelijk op tot in totaal 300 vluchten, wat betekent dat tienduizenden passagiers niet kunnen vertrekken. Tegelijkertijd vindt in België ook een staking plaats van Brussels Airlines. De driedaagse actie is afgelopen donderdag begonnen en zorgt ervoor dat de Lufthansa-dochter ongeveer zestig procent van de ruim 500 geplande vluchten moet annuleren.

Zuid-Europa

In Portugal zijn de gevolgen van de acties veel kleiner. Vooralsnog zijn twee vluchten vanuit Lissabon, beiden naar Brussel, geannuleerd. Ook in Spanje is het effect beperkt. De regering heeft Ryanair daar verplicht om gedurende de stakingen 73 tot 82 procent van alle geplande vluchten uit te voeren, waardoor het grootste deel van het personeel gewoon aan de slag moet. Wel zijn er achttien vluchten tussen Spaanse steden en Brussel geannuleerd.