FNV: Fonds voor luchtvaartmedewerkers als Schiphol moet krimpen

Als de ministerraad besluit tot krimp van Schiphol, wil vakbond FNV dat het kabinet met een financiële compensatie komt voor mensen die hun baan mogelijk verliezen.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Schiphol op de langere termijn waarschijnlijk met ruim tien procent moet krimpen. Momenteel vinden er nog maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar plaats op Nederlands grootste luchthaven, maar dat aantal moet naar verwachting omlaag naar 440.000. Vrijdag bespreekt de ministerraad het voorstel, dat door milieuorganisaties reeds als ‘historisch’ is bestempeld.

Joost van Doesburg, campagneleider van FNV op Schiphol, noemt de voorgestelde krimp van het vliegveld ‘onvermijdelijk’, maar wijst erop dat eventueel gedupeerde medewerkers compensatie verdienen. “De luchthaven moet weer in balans komen met omwonenden, natuur en klimaat. Maar voor de mensen in de luchtvaart levert dat zorgen op over hun baan. Daarom willen wij een luchtvaartfonds dat ruimhartig compenseert bij een eventueel banenverlies.” Verder zal Schiphol zich volgens FNV moeten richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. “Daar is begin deze maand gelukkig een begin mee gemaakt met het akkoord dat wij sloten over arbeidsvoorwaarden en de toekomst van de aanbestedingen op de luchthaven”, aldus Van Doesburg.