KLM schaart zich in rijtje Transavia

KLM zal gedurende de zomerperiode maatregelen moeten nemen om Schiphol meer ademruimte te geven. Voor een aantal vluchten zijn geen tickets meer beschikbaar en op beperkte schaal annuleert zij vluchten.

Daarmee doet KLM hetzelfde als Transavia. De dochteronderneming liet eerder deze week weten 240 vluchten te schrappen. Tevens zet zij tijdelijk de ticketverkoop voor vluchten vanaf Schiphol stil. Alleen vluchten vanaf bijvoorbeeld Eindhoven, Rotterdam en Brussel zouden nog geboekt kunnen worden. KLM doet dat eveneens, uiteraard alleen voor vluchten vanuit Amsterdam. “Nog niet alles is verkocht, dus we denken dat we een heel eind komen door een rem op de verkoop van de tickets”, aldus een woordvoerder van KLM tegen De Telegraaf.

Alsnog op vakantie

De stappen moeten ervoor zorgen dat KLM binnen de afgesproken hoeveelheid passagiers blijft. Reizigers hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken dat zij helemaal niet meer op reis kunnen. Mensen van wie hun vluchten geannuleerd worden, kunnen rekenen op een ‘acceptabel alternatief’. KLM voert tussen een groot aantal (Europese) bestemmingen meerdere vluchten per dag uit. Verwacht wordt dat gedupeerde reizigers op een ander tijdstip op de desbetreffende dag alsnog op pad kunnen. Tevens kan het voorkomen dat de vertrekdatum enkele dagen afwijkt van de oorspronkelijke. KLM zal hen daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Slotcoördinator spreekt met luchtvaartmaatschappijen

De slotcoördinator ging in gesprek met Schiphol over de beschikbare capaciteit per dag. Vervolgens gaat zij om de tafel met de diverse airlines. Daaruit zal blijken hoeveel vluchten per dag per maatschappij kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan henzelf om te bepalen welke vluchten wel en niet doorgaan. Het aantal vluchten moet deze zomer reduceren om een “veilige en betrouwbare operatie” te kunnen blijven uitvoeren, aldus Dick Benschop, topman van Schiphol, vorige week donderdag op een ingelaste persconferentie.