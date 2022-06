Definitief: Schiphol moet krimpen tot 440.000 vluchten per jaar

De kogel is door de kerk: Schiphol moet vanaf eind 2023 inkrimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. Dat heeft het kabinet vrijdag in de ministerraad besloten. Over de eventuele opening van Lelystad Airport wordt bovendien, zoals eerder al uitlekte, pas in 2024 een besluit genomen.

Schiphol

“Bewoners van de regio rondom Schiphol hebben te maken met de negatieve gevolgen van de luchthaven. Zij hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat. Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving”, schrijft het kabinet in een verklaring.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een toelichting op het besluit: “Ik wil zekerheid en perspectief bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden. Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Het bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. De komende periode gaan we het besluit over Schiphol verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en alle betrokken stakeholders in de luchtvaart.”

Vanuit de sector wordt uitzonderlijk boos gereageerd. “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken”, zegt BARIN-voorzitter Marnix Fruitema. Volgens hem worden er in geen enkel land zulke maatregelen genomen als in Nederland: “Verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37 procent over de komende drie jaar.” Ook KLM laat zich in een reactie zeer kritisch uit. De luchtvaartmaatschappij stelt onder meer dat de hub-functie van Schiphol wordt ondermijnd en dat Den Haag voor een onvoorspelbaar en instabiel ondernemings- en vestigingsklimaat zorgt.

Lelystad Airport

Voor Lelystad Airport betekent het kabinetsvoornemen het zoveelste uitstel van een definitief besluit over de opening. Tot 2015 fungeerde de luchthaven als regionaal vliegveld voor met name GA-verkeer, maar in de loop van de afgelopen jaren zijn er honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd om van Lelystad Airport een commerciële luchthaven te maken. In 2018 had het grootschalige project al af moeten zijn, maar keer op keer werd de opening van de luchthaven uitgesteld. Milieu- en omwonendenorganisaties probeerden de ingebruikname van het vliegveld via de rechter meermaals uit te stellen. Bovendien werd in maart van dit jaar duidelijk dat er geen natuurvergunning voor het veld wordt afgegeven omdat de stikstofberekeningen onjuist zouden zijn. Het besluit betekende een forse tegenslag voor zowel Lelystad Airport als eigenaar Schiphol, dat de handelwijze van de overheid ‘absurd’ noemde.