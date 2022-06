Geschrokken reacties luchtvaartsector op krimp Schiphol

Vanuit de luchtvaartsector wordt zeer kritisch gereageerd op de krimp van Schiphol waartoe het kabinet vrijdag besloot.

KLM

Vrijwel direct na de bekendmaking van het kabinetsbesluit kwam KLM met een uitgebreid en zeer kritisch statement. Daarin zegt de luchtvaartmaatschappij overvallen te zijn door het ‘plotse voornemen’ van de overheid, en zich te beraden op mogelijke stappen. “Het staat op drie punten haaks op het regeerakkoord: het behoud van de sterke hub-functie voor de Nederlandse economie, een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat en leefbaarheid en klimaat.” Het bedrijf verwijst daarbij naar het feit dat het, conform de met de Staat gemaakte afspraken, miljarden heeft geïnvesteerd in een duurzamere vloot, en dat het moet kunnen vertrouwen op stabiel overheidsbeleid. “Het perspectief dat werd geboden, was 540.000 vliegbewegingen. Teruggaan naar 440.000, komt neer op twintig procent reductie. Deze krimp wordt afgedwongen zonder aankondiging vooraf en zonder goede onderbouwing.”

Krimp Schiphol heeft grote negatieve gevolgen en staat haaks op regeerakkoord https://t.co/WJaGxCYo8X #klm #schiphol June 24, 2022

Schiphol

Ook Schiphol zelf reageerde vrijdag kritisch: “De plannen van het kabinet zoals nu gepresenteerd leiden tot grote onzekerheid en veel blijft onduidelijk. We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving.” De luchthaven zegt niet voor groei om de groei te zijn, maar ook niet voor krimp om de krimp. “Schiphol heeft als opdracht om Nederland te verbinden met de wereld en tegelijk onze impact op de leefomgeving en het klimaat versneld te verminderen.”

Verder lijkt de luchthaven vooral vooruit te willen kijken, en zegt deze ‘onverminderd’ te blijven investeren in ‘het verbinden van Nederland met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol’. Het bedrijf zegt momenteel hard te werken aan een natuurvergunning en een luchthavenverkeersbesluit. Tevens hoopt de luchthaven dat een besluit over de opening van Lelystad Airport eerder kan plaatsvinden dan in 2024.

Schiphol moet krimpen, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat @markharbers. ‘’Als je hart hebt voor de luchtvaart in Nederland dan zul je ook op tijd moeten zorgen dat de basis onder die luchtvaart weer op orde is.'' #Op1 pic.twitter.com/Lk6GF3HPHR — Op1 (@op1npo) June 24, 2022

IATA

De International Air Transport Association (IATA) zegt ‘geschokt’ te zijn door de aankondiging van het Nederlandse kabinet. “Dit plotselinge besluit is een schokkende klap voor de luchtvaart, banen en economie van Nederland. Het komt bovenop een verdrievoudiging van de passagiersbelasting en een stijging van 37 procent van de luchthavengelden. We zien een beperking van de luchtconnectiviteit die al 100 jaar gestaag is opgebouwd, en die grote delen van de Nederlandse economie en de ambities van miljoenen Nederlandse reizigers ondersteunde”, zegt IATA-topman Willie Walsh.

De organisatie stelt dat de rechtvaardiging voor de krimp niet ondersteund wordt door feiten. Zo is de luchtvaart in Nederland verantwoordelijk voor slechts 1 procent van alle stikstofuitstoot, en zal de geluidsoverlast naar verwachting juist toenemen. “Dit waanzinnige besluit, dat de grond onder de voeten van de luchthaven wegslaat, zal geen van de gestelde milieudoelen bereiken, maar zal wel onherstelbare schade toebrengen aan banen en welvaart. Bovendien zullen bedrijven in Nederland, zonder de mogelijkheid om op Schiphol te groeien, hun toekomst moeten bezien in een economie die zal evolueren van global gateway naar regionaal centrum”, waarschuwt Walsh.

“De overheid moet het roer omgooien en een zinvol pad uitstippelen voor duurzame groei van de luchtvaart in Nederland, gericht op het leveren van duurzame vliegtuigbrandstoffen en het helpen van de industrie om het streven in 2050 CO2-neutraal te zijn te behalen.”

BARIN

BARIN, de koepelorganisatie voor de Nederlandse luchtvaartindustrie, laat weten ‘zeer verbaasd en teleurgesteld’ te zijn over het ‘eenzijdige besluit’. “Verbaasd enerzijds omdat dit nooit is besproken met de luchtvaartsector, en anderzijds in strijd is met zowel het coalitieakkoord alsook de Luchtvaartnota 2020-2050. Teleurgesteld omdat dit een klap is voor de luchtvaart, die na twee onmogelijke jaren bezig is uit een diep dal te klimmen en klanten, vracht en passage, weer optimaal wil bedienen, ondanks alle problemen die Schiphol heeft veroorzaakt voor komende zomer.”

BARIN-voorzitter Marnix Fruitema: “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken. In geen enkel land neemt men zodanige maatregelen als men in Nederland doet. Verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37% over de komende 3 jaar ondersteund door de overheid tevens grootaandeelhouder, maken Schiphol steeds meer een onaantrekkelijke luchthaven.”

Fruitema waarschuwt bovendien voor de gevolgen van het besluit voor het investeringsklimaat in Nederland: “De stikstofdepositie van ca. 1% wordt nu als argument gebruikt om de luchtvaart te laten krimpen. De ene na de andere maatregel die Den Haag uit haar Hoge Haagsche hoed tovert leidt tot een onvoorspelbaar en instabiel ondernemings- en vestigingsklimaat. Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben. We mogen van onze regering verwachten dat het juist een stabiel en voorspelbaar ondernemings- en vestigingsklimaat klimaat voorstaat. Zo staat het immers ook in het coalitieakkoord.”