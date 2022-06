Stort Nederland echt in bij krimp van Schiphol? | Podcast

Luisteren! Want we zijn blij met de KC390 (en pinken een Herculiaans traantje weg), vinden dat Maxima een Legacy moet krijgen en vragen ons af of Nederland echt van het aardoppervlak verdwijnt als Schiphol krimpt. Gelukkig hebben wijze vrienden een even effectieve als ingrijpende oplossing. Luisteren dus want we hebben het over zoveel meer… en reageren: [email protected]!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!