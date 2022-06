Met airBaltic rechtstreeks naar Tampere | Flight Report

Onlangs opende airBaltic een rechtstreekse lijndienst tussen Amsterdam en Tampere, de op twee na grootste stad van Finland. Twee keer per week, op woensdag en zondag, vliegt een moderne Airbus A220-300 van de Letse flag carrier in ruim twee uur naar het zuidwesten van Finland. Zowel voor zakenreizigers als toeristen een welkome aanvulling op de lijndienst Amsterdam-Helsinki. Up in the Sky was aan boord en vloog in de business class naar het land van de 168.000 (!) meren.

Lounge

Hoewel de reisdag op de Schiphol-website stond aangekondigd als ‘topdrukte’ viel dat in de praktijk reuze mee. Er was geen oponthoud bij de security. Tijdens het lange wachten op de vlucht komt een van de grote voordelen van business class vliegen tot zijn recht; je kunt gebruik maken van een speciale lounge. Daar is het goed toeven met onbeperkt eten en drinken. Er heerst een aangename stilte, ideaal voor passagiers die willen uitrusten of werken.

Premium

Via e-mail en sms had airBaltic aangegeven dat de vlucht 10 minuten later zou vertrekken. Dat werden echter 45 minuten. Oorzaak van de vertraging was een tankbeurt en traffic flow op Schiphol. Eenmaal aan boord valt op dat de Airbus een modern toestel is. Prima zittende stoelen, voldoende beenruimte en grote handbagagebakken. De premium service begon direct met het uitdelen van de menukaart, het aanbieden van het eerste drankje en de vraag wanneer de warme lunch geserveerd kon worden. Een krantje was niet aanwezig.

Business class in de A220 van airBaltic (c) Remco de Wit

Genieten

Wie business class vliegt bij airBaltic kan onbeperkt genieten van het ruime assortiment aan drankjes. Zo zijn er zes wijnsoorten verkrijgbaar; rode wijn uit Frankrijk en Spanje, Australische en Franse witte wijn, champagne en prosecco. Ook bij de sterke drank is de keuze reuze: bier, whisky, cognac, gin, balsam en likeur. Uiteraard kan men ook kiezen uit diverse soorten non-alcoholica: mineraalwater, fris en sapjes. Tenslotte ontbreken ook de hot drinks niet in de vorm van koffie of thee.

Adembenemend

Na een korte taxirit vertrok de Airbus vanaf de Buitenveldertbaan in oostelijke richting. Al gauw werd de kruissnelheid bereikt van 870 kilometer per uur. Het uitzicht was gedurende vrijwel de hele vlucht adembenemend. Noord-Duitsland, Denemarken, Zuid-Zweden en de eilandengroep tussen Zweden en Finland waren vanaf 11 kilometer hoogte goed herkenbaar door de grote, schone ramen. Het geluidsniveau in de cabine was acceptabel. Minpuntje is wel het veel te kleine schermpje, dat werd ingezet voor mededelingen aan de reizigers, zoals de safety demonstration en de routekaart.

Gangen

Direct na de start krijgt de business class-passagier een warm doekje aangeboden om gezicht en handen te reinigen. Een uurtje later volgde de lunch, die bestond uit vier gangen. Twee warme broodjes met boter en abrikozenjam gingen vooraf aan een plateau met kleine stukjes kaas, zoals brie en blauwe kaas, en gedroogde abrikozen en pruimen. Het hoofdgerecht bestond uit Elk Wallenberg (een Zweedse gehaktbal), doperwtjes, hollandaise saus en aardappelpuree. De lunch werd afgesloten met een chocolademousse met kleine stukjes pure chocolade en enkele aardbeien.

Warme lunch bij airBaltic (c) Remco de Wit

Vloot

AirBaltic heeft 36 Airbus A220-300 vliegtuigen in dienst. Drie daarvan hebben een speciale livery in de vorm van de kleuren van Estland, Letland en Litouwen. De gemiddelde leeftijd van de toestellen is twee jaar. De Letse maatschappij heeft daarmee de jongste vloot in Europa. Smaken verschillen, maar velen vinden de Airbus een prachtig toestel. Dat geldt voor veel meer Canadese ontwerpen, want de A220 is natuurlijk een toestel uit de Bombardier stal, die Airbus heeft overgenomen. De A220 lijkt een soort ‘mini-Dreamliner’. Mooier ook dan zijn Braziliaanse tegenhanger. Het vliegtuig is uitgerust met 145 stoelen in een twee-drie configuratie, inclusief 8 stoelen in de business class. Het toestel heeft een lengte van 38,70 meter en een spanwijdte van 35,10 meter.

Met recht een ‘flag carrier’ (c) Remco de Wit

Bosrijk

Na een rustige vlucht landde de Airbus twee uur later op een druilerig Tampere-Pirkkala Airport. Het is een kleine, moderne en zeer rustige luchthaven in een bosrijke omgeving. Er zijn twee terminals, waarvan eentje alleen wordt gebruikt door Ryanair. Groot voordeel van een kleine, regionale luchthaven is dat je in no-time verder kunt met je reis per bus of taxi. Het vliegveld wordt ook gebruikt door de Finse luchtmacht, die er enkele transportvliegtuigen heeft gestationeerd. Onlangs heeft airBaltic een basis geopend op de luchthaven van Tampere. Die vormt een aanvulling op de bases in Riga, Tallinn en Vilnius. Vanaf de vier hubs worden in totaal 99 bestemmingen aangevlogen.

Tampere-Pirkkala Airport (c) Remco de Wit

Conclusie

AirBaltic mikt met de nieuwe lijndienst Amsterdam-Tampere zowel op de zakelijke als de toeristische reiziger. Er is een codeshare met KLM. Vooral de eerste soort passagier zal de business class kunnen betalen én waarderen. De lounge op Schiphol, het moderne vliegtuig in de vorm van een Airbus A220, de dienstverlenende crew en de verzorging aan boord, het was allemaal top. Of de lijndienst rendabel wordt en een blijvertje is, only time will tell.

The author wishes to thank airBaltic for their excellent cooperation.

Informatief inflight magazine, safety card en spuugzakje (c) Remco de Wit