Mogelijk nieuw Amerikaans 737 MAX-onderzoek

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wordt mogelijk verder onder de loep genomen door de Amerikaanse regering. Het Congres zou zich naar verluidt opmaken voor verdere onderzoeken naar de Boeing 737 MAX. Dit na zestig incidenten waarvan zes noodsituaties in de afgelopen twaalf maanden.

In een mail van het Amerikaanse National Transportation Safety Bureau (NTSB) is te lezen dat het Amerikaanse Congres het kantoor van de inspecteur-generaal van het Department of Transportation (DOT) heeft verzocht een onderzoek uit te voeren.



Tientallen 737 MAX-incidenten wekken de interesse van het Amerikaanse Congres.

Volgens de onderzoekseenheid van de Australian Broadcasting Corporation (ABC) deden zich in de VS tientallen incidenten voor met de Boeing 737 MAX sinds het vliegtuig daar weer in actieve dienst is genomen. Bij 22 gelegenheden faalde het vluchtcontrolesysteem van het vliegtuig, 42 incidenten hadden betrekking op apparatuurstoringen en minstens 40 keer kozen piloten ervoor niet met de MAX’s te vliegen totdat bepaalde problemen waren opgelost. Dat komt bovenop zes noodgevallen tijdens de vlucht die in de VS zijn afgekondigd sinds de MAX daar weer vliegt. Deze incidenten zouden samen al genoeg zijn om de interesse van het Amerikaanse Congres te wekken.

“Het kantoor van de inspecteur-generaal van het Department of Trabsportation heeft bevestigd… dat het Congres een controle van de productie bij Boeing heeft verzocht en dat de beoordeling van de productie van de 737 MAX deel zal uitmaken van dit onderzoek”, aldus een mail die in handen is van ABC.

Boeing reageert

In een reactie zegt Boeing dat elke storing tijdens het gebruik onacceptabel is maar dat de overgrote meerderheid van de 737 MAX-vluchten zonder incidenten is uitgevoerd.

“In het kleine percentage gevallen waarin maatschappijen operationele problemen hebben gemeld, zijn ze zeer zorgvuldig onderzocht”, aldus een woordvoerder. “Geen van de rapporten wijst op een trend en incidenten zijn vergelijkbaar met die bij andere vliegtuigen.”

“We blijven samenwerken met onze leveranciers en regelgevers om productverbeteringen door te voeren, kansen aan te pakken en een ​​ononderbroken service voor onze klanten en hun passagiers in ons hele productassortiment te garanderen. Verbeteringen kunnen variëren van ontwerpwijzigingen tot veranderingen in het productieproces en verbeteringen in onderhoud of operationele procedures. Alle wijzigingen ondergaan een streng ontwikkelings-, test- en certificeringsproces”, verzekert Boeing.