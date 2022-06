Exclusieve foto’s van Nederlandse F-16’s in Noorwegen

De afgelopen twee weken oefenden Nederlandse F-16’s van 312 Squadron in Noorwegen. Vanaf de vliegbasis Ørland trainden de toestellen met en tegen Noorse F-35’s. Robert Verbrugge was de detachementsfotograaf en deelde een aantal foto’s met Up in the Sky.

Het Nederlandse 312 Squadron nam met elf F-16’s en ongeveer 120 mensen van Volkel deel aan de oefening. “Het voordeel van naar een ander land reizen om te oefenen, is dat we voor de missie met bondgenoten kunnen praten. We kunnen met ze samenwerken en elke dag kunnen we na de missie samen debriefen. Nu Nederland bezig is met de overstap naar de F-35, leren we ongelooflijk veel door hier te zijn.”, zegt luitenant-kolonel Patrick Vreeburg, commandant van 312 squadron, in een persbericht van de Noorse luchtmacht. “Onderdeel van de opleiding is voor ons ook laag kunnen vliegen. We hebben thuis geen bergen of fjorden, dus dit is echt een goede training voor ons.” Bijkomend voordeel is dat de Noorse oefengebieden in dunbevolkt gebied liggen. Er kan dus volop geoefend worden, zonder extra geluidsoverlast te geven.

Zeven Nederlandse F-16’s, ‘opgelijnd’ voor een oefenmissie vanaf Ørland © Robert Verbrugge

De Nederlandse oefening was onderdeel van een grotere Noorse oefening, ‘Griffin Shield’. In het eerder genoemde persbericht zei kolonel Tron Strand, commandant van de Noorse 132 Wing hier het volgende over: “Door de pandemie hebben we de afgelopen twee jaar niet kunnen oefenen zoals we wilden. Deze oefening biedt de mogelijkheid om meerdere elementen tegelijk te kunnen oefenen. We oefenen met zowel de 132e Wing, de Home Guard en bondgenoten tegelijkertijd, zowel op de vliegbasis als daarbuiten.”

F-16BM J-368 was de enige tweezits F-16 die mee was naar Noorwegen © Robert Verbrugge

De komst van de Nederlanders is het eerste buitenlandse ‘detachement’ sinds de komst van de F-35 op Ørland. Omdat veel NAVO-partners nog met ‘vierde generatie’-toestellen als de F-16 vliegen, is waardevol om te oefenen en investeren in samenwerking. Door F-35’s samen te laten opereren met een eerdere generatie gevechtsvliegtuigen, kunnen de mogelijkheden van beide optimaal benut worden.

Noorse F-35A in de start vanaf Ørland © Robert Verbrugge

Nederlandse F-16A in de start vanaf Ørland © Robert Verbrugge

Noorse AW101 ‘geframed’ door een Nederlandse F-16 © Robert Verbrugge

Typisch weer voor de Noorse westkust… © Robert Verbrugge

Taxiënde Nederlandse F-16’s, met Noorse bergen op de achtergrond © Robert Verbrugge

Taxiënde Nederlandse F-16’s, met Noorse bergen op de achtergrond © Robert Verbrugge

Noorwegen ligt voor op Nederland, wat betreft de introductie van de F-35. Eind vorig jaar nam de Noorse luchtmacht afscheid van de laatste F-16. In Nederland vliegt 312 squadron op Volkel als laatste eenheid nog een paar jaar door met de F-16. “Voor ons is het belangrijk om samen te werken met andere toestellen dan de onze. Onze F-35’s hebben een enorme sensorcapaciteit en door integratie met de F-16 kunnen we samen een formidabele eenheid vormen.”, zegt luitenant-kolonel Trond “Matrix” Haugen, commandant van het Noorse 332 Squadron in het persbericht.