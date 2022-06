Gastarbeiders in Duitsland tegen ‘Schiphol-scenario’

De Duitse regering wil komende maanden arbeidskrachten uit het buitenland laten bijspringen op luchthavens zodat alle vakantievluchten kunnen doorgaan, zo meldt de Duitse arbeidsminister Hubertus Heil in een interview met Bild.

Zoals op meerdere plekken in Europa, waaronder Nederland, bewerkstelligen personeelstekorten lange wachttijden en chaotische situaties op de vliegvelden. De komst van seizoensarbeiders uit andere landen zou in Duitsland ervoor moeten zorgen dat alle vakantievluchten doorgang vinden en soepel verlopen.

“De federale regering is van plan om personeel waar dringend behoefte aan is voor tijdelijk werk naar Duitsland te laten komen”, zei Heil in Bild. Volgens ingewijden zouden er al gesprekken plaatsvinden met om en nabij de 2.000 mogelijke werknemers uit landen buiten de Europese Unie. Het zou hier onder andere om Turkije gaan. Heil geeft daarbij aan dat deze werknemers onder de Duitse cao vallen en zodoende daar ook naar betaald worden. Die opmerking is niet los te zien van de problematische omgang van Duitsland met gastarbeiders in het verleden. In de jaren ’80 werd het land opgeschud door de bevindingen van journalist en auteur Günter Walraff die undercover als Turkse arbeidsmigrant bij verschillende West-Duitse bedrijven ging werken en daarover het boek Ganz Unten schreef.

Tijdens de pandemie waarin het aantal vliegbewegingen erg afnam, verdwenen veel banen in de luchtvaartsector. Nu het niveau van voor de crisis bijna weer behaald wordt, kampen vliegvelden en maatschappijen met personeelstekorten. In Nederland betreft dit zo bijvoorbeeld de bagage-afhandelaars en beveiligers op Schiphol. Deze zomer wordt daardoor het aantal vluchten beperkt door de luchthaven, hetgeen leidt tot boze reacties van reisorganisaties, de consumentenbond en luchtvaartmaatschappijen. In Duitsland wil men dergelijke draconische maatregelen vermijden.

Banlieu-gastarbeiders

Het plan van de Duitse regering doet denken aan een idee van minister Van Gennip (Sociale Zaken) om onder andere Franse jongeren uit bijvoorbeeld de banlieus naar Nederland te halen om hier te komen werken. De uitspraken van de minister die zou willen ’investeren’ om Franse of Spaanse schoolverlaters hier de gaten op de arbeidsmarkt te laten vullen, deden deze maand veel stof opwaaien en ze krabbelde dan ook heel snel terug.