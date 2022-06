Schiphol wees aangedragen oplossingen af

Vroeg in mei droegen luchtvaartmaatschappijen, reisbedrijven, branchekoepels en vakbonden al allerhande ideeën aan om de chaos op Schiphol onder controle te krijgen. Kon men geen extra mensen, uitzendkrachten, studenten, ruimere vliegtijden, meer regiovluchten, het leger of de Marechaussee inzetten? Alle voorstellen werden naar verluidt van tafel geveegd, zo meldt De Telegraaf.

Reiskoepel ANVR reageert bij monde van Frank Oostdam gepikeerd tegenover de krant: “Het is allemaal aangeboden, maar er is niets mee gedaan. En nu zitten we ermee.” De gedwongen capaciteitsverlaging die Schiphol-topman Dick Benschop anderhalve week terug aankondigde levert reisorganisaties grote problemen op. Iets wat ook de vakantieganger keihard raakt. Waarom werden die andere opties aan de kant geschoven en welke rol speelde de aangekondigde krimp?

Meer personeel

Een van de meest logische oplossingen voor de problemen op Schiphol was het vinden van extra personeel. Daar slaagde Schiphol zelf beperkt in. De luchthaven organiseerde eerder deze maand een banenmarkt, die leidde tot enkele tientallen nieuwe medewerkers. Probleem bij het snel inzetten van nieuw personeel zijn de security clearances en opleidingen die in veel gevallen nodig zijn. Met een aanbod van ondersteunende extra krachten van TUI zou echter niets gedaan zijn terwijl deze mensen in veel gevallen juist wel geschikt waren: “Wij hebben ook mensen met security clearance”, zegt een woordvoerster. Er lijkt een patroon te zijn waarin bedrijven hulp aanbieden en Schiphol de handschoen niet oppakt, dit al dan niet door procedures en overeenkomsten.

Randstad en Manpower hadden bijvoorbeeld honderden mensen kunnen leveren, laat een woordvoerder van Randstad weten. Maar ook dat moet via de beveiligingsbedrijven lopen, omdat daar de contracten mee zijn gesloten. Niet met Schiphol. En aangezien de beveiligingsbedrijven niet meer mensen willen inhuren op basis van het contract met de luchthaven, worden er ook geen extra mensen klaargestoomd voor de zomer.

Ondersteuning defensie of ruimere vliegtijden

Is het dan geen optie om het leger of de Koninklijke Marechaussee om hulp te vragen?, klonk het al snel na de meivakantie en de chaos die in de weekenden daarna volgde. Onder meer Oostdam opperde die optie. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) gaf echter aan dat dit geen operationeel mogelijke optie was. Ook het oprekken van de vliegtijden, zoals KLM-topman Pieter Elbers in mei opperde, is volgens de minister onmogelijk: “Met het oog op de bestaande afspraken met de omgeving en de regelgeving, is dit geen optie.”