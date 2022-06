Vakbonden dreigen met nieuwe acties bij Brussels Airlines

Een driedaagse staking bij Brussels Airlines is nog maar enkele dagen afgelopen, of daar duiken al mogelijke nieuwe acties op. De vakbonden zeggen maandag dat ze “de sociale vrede in de nabije toekomst niet kunnen garanderen.”

De vakbonden kregen maandag naar eigen zeggen een voorstel om op 22 augustus opnieuw te onderhandelen. “De directie wil de onderhandelingen over de vakantie tillen. Dat is een kaakslag”, zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond. “Er is nog niets concreet, maar we hebben de directie gevraagd snel met structurele oplossingen te komen. Als je dan 22 augustus als datum krijgt, is dat veel te laat. Wij vragen oplossingen voor juli, augustus en september.” Ook de socialistische vakbond is ontevreden: “Dit is het zoveelste manoeuvre om de zomer toch door te komen met de zware werkroosters van het vliegend personeel”, stelt Olivier Van Camp. “Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij eisen oplossingen voor de zomermaanden.”

Voorlopig gaat het nog om een dreiging en is van concrete acties nog geen sprake. Woensdag is er nog een overleg en mogelijk komt er dan meer duidelijkheid over nieuwe acties. De vakbonden hebben de directie van Brussels Airlines gevraagd om de CEO van Lufthansa naar België te halen zodat “hij zijn werknemers in de ogen kan kijken”.

Piloten en cabinepersoneel van Brussels Airlines staakten vorige week van donderdag tot en met zaterdag. In totaal moesten 316 vluchten geschrapt worden door de staking, met een impact op zowat 40.000 passagiers.