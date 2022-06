‘Ontzie luchtvracht bij krimpplannen Schiphol’

Er moet een uitzondering komen voor de luchtvracht binnen de kabinetsplannen voor krimp van Schiphol. Dat stelt branchevereniging evofenedex.

De vereniging zegt begrip te hebben voor het besluit van het kabinet, maar maakt zich grote zorgen over de uitwerking van de plannen. Er moet daarom bij het terugbrengen van het aantal slots onderscheid gemaakt worden tussen de typen vluchten, zodat de vrachtcapaciteit op Schiphol overeind kan blijven. “Alhoewel vrachtvluchten rond de 2,5 procent van het aantal vluchten op Schiphol zijn, leveren ze een belangrijk bijdrage aan de economische betekenis van Schiphol. Ondernemers gebruiken luchtvracht voor de verzending van hoogwaardige en tijdsintensieve goederen (..). Vrachtvluchten hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de verzending van medische en urgente goederen tijdens de coronapandemie”, schrijft evofenedex maandag.

‘Luchtvracht dubbel geraakt’

De positie van vrachtvluchten staat volgens de branche al sinds 2018 onder druk, in tegenstelling tot de ontwikkeling van het aantal passagiersvluchten op Schiphol. Nu het aantal slots dat vanaf eind 2023 moet worden ingeleverd evenredig verdeeld zal worden over de luchtvaartmaatschappijen, zal dus ook op vrachtvluchten moeten worden ingeleverd. “Dit leidt tot verdere afkalving van de positie van Schiphol als vrachthub. Immers, vrachtmaatschappijen hebben al sinds 2018 noodgedwongen slots ingeleverd toen de slotschaarste op Schiphol ontstond.”

In verband met Europese regelgeving is het niet toegestaan om bij de toewijzing, of in dit geval vermindering, van slots te sturen op het bestemmingennetwerk. Zo zette de Nederlandse rechter eind vorig jaar nog een streep door de voorkeurslijst die Schiphol in gebruik hoopte te nemen. Die regelgeving waarom het gaat wordt momenteel herzien, en volgens evofenedex zou Nederland vooruitlopend op deze herziening wel toestemming kunnen vragen om te sturen op de toegevoegde waarde van bepaalde vluchten, zoals vrachtvluchten.