Miljarden voor bouw Russische vliegtuigen

Rusland investeert 770 miljard roebel, omgerekend ruim 13,5 miljard euro, in de eigen luchtvaartindustrie.

Met de investeringen moet de binnenlandse vliegtuigproductie een boost krijgen, waardoor er richting het einde van het decennium aanzienlijk meer in Rusland geproduceerde toestellen zouden moeten vliegen. “Het aandeel van in eigen land geproduceerde vliegtuigen in de vloot van Russische luchtvaartmaatschappijen zou tegen 2030 moeten groeien tot 81 procent”, zei vice-premier Yury Borisov maandag in een gesprek met regeringsfunctionarissen. Uiterlijk in 2030 zouden Russische airlines duizend nieuwe, lokaal geproduceerde toestellen moeten ontvangen.

De Russische regering probeert al langer om de vliegtuigbouw op gang te krijgen, maar vooralsnog wordt alleen de Sukhoi Superjet 100 op grote schaal in Rusland geproduceerd. Voor een groot aantal onderdelen, waaronder belangrijke motorcomponenten, is de productie overigens nog altijd afhankelijk van het buitenland. Naast de Superjet zou de komende jaren ook de MC-21, een middellange afstandsvliegtuig van fabrikant Irkut, grootschalig geproduceerd moeten worden. Daarnaast zou de bouw van de Tupolev Tu-214 weer worden opgestart, zij het op kleine schaal.

Met meer binnenlandse vliegtuigproductie hoopt Rusland zich op termijn aanzienlijk minder afhankelijk van het buitenland te maken. Sinds het land Oekraïne binnenviel hebben westerse landen ingrijpende sanctiemaatregelen genomen, die de luchtvaartsector in Rusland hard treffen. In de eerste plaats mogen Russische maatschappijen niet meer van of naar Europa en de Verenigde Staten vliegen. Ook werden de leasecontracten van duizenden vliegtuigen opgezegd, die bij vluchten naar het buitenland in beslag kunnen worden genomen. Bovendien mogen er geen vliegtuigonderdelen meer geleverd worden aan Russische bedrijven, wat een steeds grotere impact heeft op de operationele vloten, die grotendeels uit Airbus- en Boeing-toestellen bestaan.