Duitse A380’s keren terug

Lufthansa liet vorige week al weten dat het tot de mogelijkheden behoorde, maar nu is het bevestigd: de airline neemt volgend jaar zomer een deel van de Airbus A380-vloot terug in dienst. Om hoeveel toestellen het precies gaat wordt nog nader onderzocht.

De Duitse maatschappij had voor de coronacrisis veertien A380’s in dienst. Tijdens de pandemie werden al deze toestellen in langdurige stalling geplaatst. Zes exemplaren zijn inmiddels verkocht, maar de andere acht heeft Lufthansa nog tot haar beschikking. De toestellen staan in Spanje en Frankrijk geparkeerd. Nu is overeengekomen wat hiermee gaat gebeuren: “We hebben vandaag besloten de A380, die nog steeds een grote populariteit geniet, weer in gebruik te nemen bij Lufthansa in de zomer van 2023”, zo meldt de Lufthansa-directie. Als redenen daarvoor worden de aantrekkende vraag en de vertraagde levering van nieuwe toestellen genoemd.

Capaciteit

Lufthansa kampt met een capaciteitstekort als gevolg van de opgehoopte vraag naar reizen na de versoepelingen van de reisbeperkingen. Omdat de maatschappij de kans om meer passagiers te vervoeren niet wil laten liggen, overwoog de CEO van Lufthansa een paar kortetermijnopties, waaronder het reactiveren van de Airbus A380 of de introductie van de Boeing 777-300ER via een aanbod van Boeing.

Europese comeback

Op welke routes de reuzenjumbo’s gaan vliegen is nog niet bekend. Lufthansa is na British Airways de tweede Europese maatschappij die weer met de A380 gaat vliegen. Voorheen had ook Air France toestellen van dit type in de vloot, maar daar keren ze niet meer terug.