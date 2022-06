Transavia-lesvliegtuig verongelukt tijdens instructievlucht, inzittenden overleden

Een lesvliegtuig voor aspirant-piloten van Transavia is dinsdag verongelukt in het Zwarte Meer, op de grens tussen Flevoland en Overijssel. De beide inzittenden van het toestel zijn hierbij omgekomen.

Het verongelukte toestel betreft de PH-TRC, in eigendom van vliegschool Zelf Vliegen. De Blackshape Gabriel wordt onder meer gebruikt als lesvliegtuig bij de vliegopleiding van Transavia. Aan boord van het toestel zaten een 63-jarige instructeur van de vliegschool en een 24-jarige leerling-vlieger van de Transavia-opleiding.

Het tweepersoonsvliegtuig vertrok dinsdagochtend om 10.44 uur vanaf Lelystad Airport voor een praktijkvlucht in het kader van het opleidingsprogramma voor piloten van Transavia. Boven het Zwarte Meer, dat op de grens ligt tussen de Flevose Noordoostpolder en Overijssel, kwam het toestel in de problemen. Volgens een omstander zou het vliegtuig met hoorbare motorproblemen te maken hebben gehad. Over de oorzaak van het ongeluk is echter veel onduidelijk; doorgaans kan er bij uitsluitend een motorstoring een noodlanding worden uitgevoerd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is dinsdagmiddag begonnen met een verkennend onderzoek.