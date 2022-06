Anders dan Schiphol moet Heathrow tarieven verlagen

Londen Heathrow moet de landingstarieven verlagen na een geschil met verschillende grote luchtvaartmaatschappijen.

De Britse luchtvaartautoriteit CAA liet dinsdag weten dat de landingstarieven van Heathrow de komende jaren omlaag moeten van de huidige 30,19 pond per passagier naar 26,31 pond in 2026. Het besluit komt na een lang conflict tussen Heathrow en de airlines die veel gebruik maken van het vliegveld. Volgens CAA-topman Richard Moriarty is de autoriteit erop gericht ‘het juiste te doen voor de consument’. “We hebben heel goed geluisterd naar zowel Heathrow als de luchtvaartmaatschappijen.” Volgens Moriarty zorgt de verlaging voor een evenwicht tussen investeringsruimte voor de luchthaven enerzijds en het betaalbaar houden van de vliegtickets anderzijds.

Heathrow ontevreden

Volgens Heathrow-CEO John Holland-Kaye zal de beslissing van de CAA voor een ‘slechtere ervaring’ voor passagiers zorgen doordat het niet mogelijk is te investeren. De luchthaven voerde aan dat het meer per passagier in rekening zou moeten mogen brengen, gelet op de onzekerheid over hoeveel mensen zullen vliegen in de nasleep van de coronacrisis en de noodzaak om in de infrastructuur van het bedrijf te investeren. “De CAA blijft onderschatten wat er nodig is voor goede service voor passagiers, zowel wat betreft het vereiste niveau van investeringen en bedrijfskosten als de eerlijke incentive die nodig is voor particuliere investeerders om het te financieren”, aldus een ontevreden Holland-Kaye tegenover de Financial Times.

Maatschappijen optimistisch

Luchtvaartmaatschappijen stelden echter dat de vraag naar reizen hard was afgenomen en waarschuwden ervoor dat nog hogere tarieven, die zouden worden doorberekend aan klanten, voor hogere ticketprijzen zouden zorgen. Shai Weiss, CEO van Virgin Atlantic, noemt het besluit van de CAA een ‘positieve stap’, maar stelt dat het bedrag nog verder omlaag zou moeten. “Nu het herstel van de reissector aan de gang is, moet onze focus liggen op het bieden van de best mogelijke ervaring aan klanten tegen eerlijke tarieven”, aldus Weiss. Ook IATA-topman Willie Walsh is kritisch. Volgens hem hadden de tarieven in eerste instantie al nooit mogen worden verhoogd, zeker gelet op het snelle herstel van de sector dit jaar. “De CAA moet stoppen met het belonen van dit monopolie. Tenzij de CAA van de gelegenheid gebruik maakt om de consumenten van vandaag te beschermen, moet het hele proces worden herzien.”

Schiphol

In Nederland speelde tot voorkort een vergelijkbaar conflict tussen Schiphol, dat ter compensatie van de coronaverliezen de havengelden in drie stappen met liefst 37 procent wilde verhogen, en verschillende luchtvaartmaatschappijen die daar, gelet op het moeizame herstel uit de coronacrisis, fel tegen ageerden. Anders dan Heathrow, dat overigens al wel een significant duurdere luchthaven is, was het in Nederland juist Schiphol dat aan het langste eind trok. In april wees de ACM de klachten van de verschillende airlines af.