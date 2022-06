KLM-CEO Pieter Elbers krijgt koninklijke onderscheiding

KLM-topman Pieter Elbers is woensdag bij zijn afscheid door Koning Willem-Alexander benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD).

Elbers ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet voor KLM en de Nederlandse luchtvaart, zijn verbindend vermogen en daadkracht. In de jaren na de crisis van 2008 maakte hij, eerst als COO en later als CEO, van KLM een financieel gezonde, vitale en innovatieve luchtvaartmaatschappij met een uitgebreid en waardevol netwerk. Tijdens de pandemie, die de hele luchtvaartsector hard raakte, zette Elbers zich met KLM maximaal in om zoveel mogelijk bestemmingen bereikbaar te houden. Zo werden er luchtbruggen opgezet waarmee miljoenen medische hulpgoederen naar Nederland en naar andere werelddelen konden worden vervoerd.

Elbers trad dertig jaar geleden in dienst bij KLM, waar hij sinds 2014 als CEO werkzaam was. In januari werd duidelijk dat hij van de Raad van Commissarissen geen derde termijn bij de maatschappij zou krijgen, ondanks het feit dat hij onder het KLM-personeel enorm geliefd is. Vanaf 1 juli zal Marjan Rintel het stokje van hem overnemen. In aanwezigheid van honderden gasten dankte minister Halbers Pieter Elbers voor zijn inzet en wenste hij zijn opvolger veel succes. Elbers zelf gaat vanaf 1 oktober aan de slag als CEO van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo.