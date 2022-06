Piloten willen helpen bij beveiliging Schiphol

Nederlandse piloten willen deze zomer helpen bij de beveiliging op Schiphol om zo de enorme wachtrijen tegen te gaan.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zegt teleurgesteld te zijn dat er deze zomer veel vluchten vanaf Schiphol geannuleerd moeten worden, in een periode waarin veel Nederlanders toe zijn aan vakantie en de luchtvaart opkrabbelt uit een crisis. “Om het leed van zoveel mogelijk vakantiegangers te voorkomen, steken piloten de helpende hand uit naar Schiphol en bieden wij aan om te helpen bij de security-afdeling”, schrijft VNV, dat het voorstel woensdag indiende bij de luchthaven.

Voordeel van de piloten is het feit dat zij vanwege hun beroep al beschikken over een security clearance, die nodig is om een veiligheidsfunctie uit te oefenen. “Als er door de annuleringen piloten over zijn, biedt dat juist de mogelijkheid bij te springen. Daarmee houden we annuleringen, schade en reisleed zo beperkt mogelijk.” Wel geeft de vakbond aan eventuele onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden die momenteel plaatsvinden bij het grondpersoneel op geen enkele wijze te willen beïnvloeden. Het is dus niet de bedoeling dat piloten eventueel worden ingezet om acties van grondpersoneel op te vangen. “Wij staan voor onze collega’s op de grond en steunen hen in goede en eerlijke afspraken met hun werkgevers.”